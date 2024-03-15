TBMM Başkanı Kurtulmuş, STK temsilcileriyle iftarda buluştu
"Ne yazık ki İslam ülkelerinin de yeterince tepki gösteremediği Gazze'deki bu büyük katliam karşısında, dünyanın dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları fevkalade ciddi bir hassasiyet ortaya koymuşlardır"
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki İslam ülkelerinin de yeterince tepki gösteremediği Gazze'de soykırım boyutlarına varmış olan bu büyük katliam karşısında, inanın ki dünyada dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları fevkalade ciddi bir hassasiyet ortaya koymuşlardır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının 6 Şubat depremindeki etkisine değinerek, Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki yerinin önemine işaret etti. Kurtulmuş, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, "Ne yazık ki İslam ülkelerinin de yeterince tepki gösteremediği Gazze'de soykırım boyutlarına varmış olan bu büyük katliam karşısında inanın ki dünyada dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları fevkalade ciddi bir hassasiyet ortaya koymuşlardır. Bu anlamda her tarafta binaların yıkıldığı, gölgesine sığınacak bir duvarın kalmadığı, hayatlarını hiçe sayarak oradaki insanlara yardım etmek için Siyonist rejimin çizdiği işgal sınırlarını tanımayan, sınır tanımayan doktorları saygıyla minnetle yad ediyoruz. Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki soykırıma büyük bir insanlık destanı ve sevinerek ifade ediyoruz ki insanlık cephesi diyebileceğimiz cephe kurdular. Sivil toplumun baskılarıyla dünyanın dört bir tarafında yardım organizasyonlarının yeniden gözden geçirilmesi özellikle Ramazan ayı dolayısıyla insanları iftar sofralarının şenlendirilmesi için insanlığın büyük bir harekete geçtiğini görüyoruz. Burada Türkiye'nin şu anda isimlerini tek tek saymayacağım çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir lokma ekmek fazla ulaştırmak için nasıl sabahlara kadar çalıştıklarını biliyorum. Aynı şekilde Mersin'den Gazze'ye bir iyilik gemisini organize eden Türk Kızılayı'nı da tebrik ediyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş, STK temsilcileriyle iftarda buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını belirtti. Ayrıca, Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerde uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki katliama, soykırıma karşı büyük bir insanlık destanı yazdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, Filistin'deki zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Payas ilçesinde yaptığı konuşmada, enerji alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ve daha çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışıyla Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?