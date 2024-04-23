TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği bir yöntem olması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, samimi gayretlerin ortaya konulmasının ardından TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden anayasa değişikliği yapılmasını umduğunu söyledi.

23.04.2024 23:03
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" açıklaması

"Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda konuştu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, en kısa zamanda Meclis'te grubu olan partilerle başlayacaklarını belirterek, "Temasları arttıracağız, partiler birbirlerine gidecekler. Meclis Başkanı olarak grubu olan partileri ve grubu olmayan partilerin görüşlerini, Türkiye'de STK'ların, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak, fikri olan herkesin bu sürece katkı sağlamasını temin edeceğiz. Burada birlik ve bütünleşmeyi sağlayacak Anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Anayasa'nın yöntemine ilişkin soruya, "Bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği yöntemi olması gerekiyor. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır" dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı en kısa süre içinde, muhtemelen önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecektir. Gayet güzel samimi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun biçimde gerçekleşti" diye konuştu.

Kurtulmuş, 1921 Anayasasının bir benzetme olduğunu belirterek, 64 maddeyi esas alma gibi konuşması olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması - Son Dakika

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