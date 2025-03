Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada güçlü olmak ve ayakta kalmak için gelecek tasarımını en iyi şekilde yapmak gerekir. Yeni bir dünya kurulacak ve bu dünyanın içerisinde Türkiye sadece kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD), Geleneksel iftar programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birçok bürokrat, parti ve STK temsilcisi katıldı. Programda konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Bugün bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren MÜSİAD Ankara şubesine çok teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemizi mümkün kıllan Allah'a da sonsuz şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"Büyük bir acılarla geçirdikleri son Ramazan olsun"

Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde zor şartlar altında Ramazan ayını geçiren mazlumların, böylesi acılarla geçirdikleri son Ramazan olmasını dileyen Kurtulmuş, "Maalesef yıkıntılarının arasında oruçlarını açmaya gayret eden binaların enkazlarının içinde hayata tutunmaya gayret eden başta Filistinli mazlumlar olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki mazlumları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ümit ediyorum ki böylesine büyük bir acılarla geçirdikleri son Ramazan olsun ve önümüzdeki Ramazanlardan itibaren de başta Gazze olmak üzere şu anda kargaşa içerisinde olan, zulüm içerisinde olan beldelere de dünyanın farklı köşelerine de barış ve esenlik gelsin" açıklamasında bulundu.

"İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birindeyiz"

İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişim yaşadığını ender dönemlerden birinde olduğunu ve Türkiye'nin bu değişim ve gelişmeleri avantaja çevirerek güçlü bir şekilde çıkmasını umut ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birindeyiz. Ekonomiden, siyasete, uluslararası ilişkilerden, eğitime, ticaretten, uluslararası ticarette, her alanda fevkalade değişimler yaşıyoruz. Bu değişimler dünyanın sadece bir yerinde görülmediği gibi, dünyanın bir ya da birkaç ülkesini ilgilendiren değişiklikler değildir. Dünyanın her kıtasında, her bölgesinde, her ülkesini yakından ilgilendiren değişikliklerdir. Öncelikle küresel siyasetin şekillenmesi bakımından fevkalade önemli bir döneme adım attık. Bu dönemin başlangıcındayız. Bu dönemde artık hiçbir devletin, hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönetemeyeceği bir döneme girmiş olmamızdır. Ne iki kutuplu bir sistem ne tek kutuplu bir sistem bundan sonra var olmayacaktır. Bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli ve çok kültürlü yeni bir dünyaya doğru hızla ilerleyeceğiz. Türkiye olarak bu bölgedeki gelişmeleri de fevkalade güçlü bir şekilde avantaja çevirerek, bu değişim sürecinde güçlü bir ülke olarak dünyadaki gelişmelerden sadece edilgen bir şekilde etkilenen bir ülke değil, dünyadaki gelişmelere ilkeleriyle prensipleriyle etkin bir şekilde müdahale eden bir ülke olsun."

"Artık sadece güçlülerin sesinin çıktığı bir dünya olmayacaktır"

İsrail'in, Gazze'de yaptığı zulme karşı insanların verdiği tepki ile sadece güçlülerin sesin çıkmadığı yeni bir döneme girildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bir buçuk yılı aşkın bir süredir İsrail'in, Netenyahu ve hükümetinin, Gazze'de dünyanın gözü önünde gerçekleştirmiş olduğu katliamlar dolayısıyla dünyanın yeni bir döneme girdiğidir. Artık sadece güçlülerin sesinin çıktığı bir dünya olmayacaktır. Dünyada birçok ülkenin yasaklamasına, birçok ülkenin engellemesine rağmen Filistin halkına, Filistin halkının acılarına karşı duyarsız kalmayan yüzbinlerce, yüz milyonlarca insan sokaklara çıkmış ve çok kuvvetli bir insanlık cephesi tesis edilmiştir. Bundan sonra bu insanlık cephesinin öncülüğünde, sözcülüğünde yeni bir dünyanın kurulabilmesi için başta Birleşmiş Milletlerin yeniden reforme edilmesi olmak üzere, her alanda artık iflas etmiş olan küresel sistemin yeni kurumlarının kurulabilmesi için çok köklü değişimlerin olacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sadece kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır"

Dünyanın geleceğinde, şirket gibi yönetilen devletlerle, devletleşmiş şirketler olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemdeki gelişmeler bize gösteriyor ki, artık dünyada şirket gibi yönetilen devletlerle, devletleşen şirketlerin var olacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bildik tanıdık bir takım yönetim modellerinde çok köklü bir şekilde değişeceği noktaya insanlığı sürükleyebilir. Bütün bunları şunun için söylüyorum, artık sadece dünü anlatarak ya da bugüne ait olan reçetelerle geleceğe doğru yürümek mümkün değildir. Dünü çok iyi bileceğiz, kökü mazide olan ati dediğimiz budur. Köklerimiz sağlam bir şekilde, hem kendi medeniyet tarihimizi en iyi şekilde anlayarak hem dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde anlayarak bunları bileceğiz. Bugünü en iyi şekilde analiz edeceğiz, ama bu yetmez. Dünyada güçlü olmak ve ayakta kalmak için gelecek tasarımını en iyi şekilde yapmak gerekir. Yeni bir dünya kurulacak ve bu dünyanın içerisinde Türkiye sadece kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Fatih Bilal Yülek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye takdim etti.