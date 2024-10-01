TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partilerin grup başkanvekilleri, YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı.

Orgeneral Gürak, tahliye için her türlü hazırlıklarının olduğunu söyledi

Resepsiyona kuvvet komutanları ile katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, gazetecilerin Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesine ilişkin sorusu üzerine kara ve deniz olmak üzere her türlü hazırlıklarının olduğunu söyledi.

Resepsiyonda, sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Mustafa Keser'in yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç de yer aldı.

Kurtulmuş ve Özel görüşmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resepsiyonda davetlilerle tek tek görüşerek sohbet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP milletvekilleriyle görüştüğü esnada, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ana muhalefet lideri Amerika'dayken sizin aynı anda Rusya'da olmanız anlamlı bir mesaj oldu." ifadesi üzerine, bunun planlanan bir durum olmadığını belirterek, verilen mesajların önemine işaret etti.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'in Türkevi'nin önünde açıklama yapmasının da fevkalade önemli olduğunu söyledi.