TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Resmi Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek\'te Resmi Temaslarda Bulundu
10.07.2025 14:05  Güncelleme: 14:11
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı dönümü nedeniyle düzenlenecek törenlere Türkiye'yi temsilen katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Kurtulmuş, başkent Saraybosna'daki Butmir Kışlası'na gelişinde Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sert'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programları sonrasında resmi temaslarda bulunması, ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış ve Bağlar 10'uncu Sayı Tanıtım Programı'na katılması bekleniyor. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek Federasyonu Arşivi ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek "Yer Altında" başlıklı sergiyi ziyaret edecek. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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