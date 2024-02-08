TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis'te gerçekleşen kabulde, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya Yargı Konseyi Başkanı Vesna Dameva, Kuzey Makedonya Organize Suç ve Yolsuzluk Savcısı İslam Abazi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi eski başkanı Salih Murat yer aldı. Meclis'te gerçekleşen kabulde, Balkanların huzur ve güvenliği, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel güncel konular ele alındı. Kurtulmuş, Makedonya'yı dost ve kardeş bir ülke olarak gördüklerini dile getirerek, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Makedonya ile Türkiye'nin köklü, tarihi ilişkilerinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu ilişkileri her alanda geliştirmek arzusunda olduklarını söyledi.
'BALKANLARIN İSTİKRARI BÖLGE DIŞINDAKİ ÜLKELERİ DE ETKİLİYOR'
Dünyanın içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde Balkanlar'daki istikrarın sadece buradaki ülkeleri değil bölge barışını da birebir etkileyen önemli bir husus olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye olarak Balkan ülkeleriyle ilişkilerdeki en temel noktalarının güven ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu belirtti. Politik farklılıkların süratle çözülmesinin bölge için hayati önem arz ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bölgede var olan gerilim ve çatışmaların buradaki her ülkeyi çok daha hassas bir noktaya getirdiğini ifade etti. Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın birinci derecede Balkan coğrafyasını etkilediğini, onun için güven ve istikrar konusunu önceleyerek, meseleleri barışçıl müzakerelerle ve karşılıklı rızayla çözebilme prensibinden hiç uzaklaşmamak gerektiğinin altını çizdi.
Makedonya-Türkiye arasında her alanda var olan pozitif ilişkileri her geçen gün artırdıklarını belirten Kurtulmuş, parlamenter diplomasi alanında da olumlu ilerleyen ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk gruplarının ortak çalışma yapması gerektiğini ifade etti.
Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ise resmi ziyaret için geldikleri Ankara'da, TBMM'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Ankara'da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Lloga, Makedonya'nın güçlenmesi için yargı başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılardan yararlanmak istediklerini kaydetti.
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