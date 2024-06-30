TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit polis memuru Cemalcan Ev için başsağlığı diledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli'de görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.