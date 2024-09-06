Kurtulmuş'tan Nablus'taki Cinayete Tepki - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Nablus'taki Cinayete Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, bu olayın zulüm ve barbarlığın zirvesi olduğunu belirterek zalimleri lanetledi ve dünyanın İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

06.09.2024 20:59
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin'in Nablus kentinde, siyonist İsrail'in işgal güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı bir aktivist olan Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü, geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'i katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti. Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlık da gösteriyor ki tüm dünya siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yekvücut olmak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ayrıca, "Netanyahu ve çetesi için sivil, genç, çocuk ayrımı yoktur, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın da önemi yoktur. Bunlar için kendileri ve öldürülebilir diğer insanlar vardır. Dünya bu vahşeti bir an önce durdurmak ve bu katillerin işledikleri insanlık suçlarını en ağır şekilde cezalandırmak zorundadır" dedi.

Kaynak: DHA

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