TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda parti gruplarına ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda parti gruplarına yönelik ziyaretlerine ilişkin, "Ziyaret ettiğim 4 partide de diyaloğa açık bir anlayışın olduğunu, açık ve şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Dervişoğlu'nu genel başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

Meclis'teki partilerin, doğru bir usul, masa etrafında toplanarak yeni anayasa konusunda tartışabilecekleri bir zemin oluşturulabilmesi için gayret sarf etmeleri gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Siyasi partilerin öncelikli olarak birbirleriyle el sıkışmaları lazım. Yumrukları sıkarak diyalog olmaz, partilerin ve grupların birbirlerini anlaması, anlaşması mümkün olmaz. Ziyaret ettiğim 4 partide de diyaloğa açık bir anlayışın olduğunu, açık ve şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarının doğru bir zeminde yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de anayasa tartışması bizim bildiğimiz on yıllar boyunca devam eder. Hatta şunu çok açık söylemek mümkün ki, 82 Anayasası'nın kabul edilişinin ertesi gününden itibaren çok yoğun eleştirilere muhatap olmuş, defaatle üzerinde değişiklikler yapılmış ama hala Anayasa'nın bir şekilde ana çerçevesinin, ruhunun devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık bunun vaktinin, zamanının geldiğini bu yaptığım görüşmelerde bir kere daha görüyorum, anlıyorum. Bu, bir fantezi değildir; bu, bir temenni değildir; bu, bir grubun, bir partinin işi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin anayasası olmayacağına, anayasa teklifleri olabileceğine işaret ederek, "Dolayısıyla bunun milletin anayasası haline getirilmesi için TBMM zeminini en iyi şekilde, neredeyse hatasız bir şekilde kullanmamız lazım ve buradan da ortaya çıkacak müşterek fikirler üzerinde ümit ve temenni ediyorum ki parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun." dedi.

Yeni anayasa konusuna meclis başkanı olarak titizlikle yoğunlaşacağını, süreci açık ve şeffaf bir iletişimle sürdüreceğini belirten Kurtulmuş, siyasi partilerin kendi grup ve yetkili organlarında tartışarak hazırlayacakları anayasa tekliflerinin, ekim ayıyla birlikte Meclis'te doğru bir zeminde tartışılmasının da mümkün olabileceğini söyledi.

TBMM'de, halkın yüzde 95'inin oyunun temsil edilmesi ile 15 siyasi parti ve 6 siyasi parti grubunun bulunmasının fevkalade büyük bir çoğulculuk işareti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Özgür, demokratik, çağdaş ve çoğulcu bir anayasanın yapılması için parlamentoda bir zemin mevcuttur. Bundan en iyi şekilde istifade ederek sonuç alınmasının doğru olduğu kanaatindeyim. 'Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir ve anayasa yapamaz' fikri kabul edilemez. Bu parlamento, milletin doğrudan doğruya oylarıyla seçilmiş bir parlamentodur. Eğer yeterli sayıyı bulursa anayasa değişikliğini gerçekleştirebilir." diye konuştu.

"Yaptığım ziyaretlerde siyasi partilerin ön yargısız şekilde bu konuya yaklaşmalarından dolayı bir memnuniyet duyuyorum" diyen Kurtulmuş, "Türkiye, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında 28. Dönem TBMM'ye yakışan yeni bir anayasayı hazırlayarak ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği yaparak milletimizin ihtiyacı olan konulara cevap verebilecektir. Bundan sonra inşallah daha evvel de ifade ettiğim gibi, sadece grubu bulunan siyasi partiler değil parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yargı camiasının da görüşlerinin alındığı açık ve şeffaf bir süreci yürüteceklerini dile getiren Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının, milletin beklentilerine cevap verecek bir üslup, yöntem ve içerikle sonuçlanmasını ümit ve temenni ettiğini söyledi.

"Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam ediyor"

Dervişoğlu da ziyareti için Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak, sistem yürürlüğe girmeden önce sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek, siyasi yolculuğumuzu sürdürdük ve yakın takvim içerisinde de sistemi tahkim edecek yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız da devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde bir anayasa değişikliği durumu söz konusu olur ise o zaman onu değerlendirmeye açık buluruz. Sayın Meclis Başkanımız, görevi münasebetiyle tarafsızdır. Söylediklerimi kendisine cevap saymasın. Ülke için temennilerini ve dileklerini ifade ediyor, bir ihtiyaca işaret ediyor ama Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım, konuşulamaz hale getirmemesi lazım."

Türkiye'de ciddi bir ekonomik darboğaz yaşandığını söyleyen Dervişoğlu, "Tencere kaynamıyor, insanlarımız açlıkla sefalet sınırının altında yaşıyor, eğitimden kaynaklı önemli problemler var, gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmiş durumdalar ve vize kuyruklarında kendilerine istikbal arıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinde savaş ve güvenlik sorunları bulunduğunu, bunların konuşulması gerektiğini belirten Dervişoğlu, Anayasa'dan kaynaklı tartışmaların bunları gölgede bırakmamasını istedi. Dervişoğlu, Türkiye'nin bir "demografik istilayla" da karşı karşıya olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretini ziyadesiyle yerinde ve anlamlı bulduklarını vurgulayan Dervişoğlu, bir bilgilendirme görüşmesi olduğu kadar ziyarette ülke sorunlarını da karşılıklı konuştuklarını aktardı.

Dervişoğlu, Kurtulmuş'un meclis başkanı olarak anayasa konusunda nasıl siyasi partileri ziyaret ediyorsa, ekonomi, eğitim, dış politika, güvenlik konularında da ilgili bakanların siyasi partileri ziyaret ederek, temel konularda bilgilendirme yapmasını istedi.

Kurtulmuş, gazetecilerin MHP'yi ziyaret edip etmeyeceğine dair sorusu üzerine, MHP ve AK Parti TBMM gruplarını ziyaret edeceğini, Meclis'te grubu olmayan siyasi partilerden de görüş alacaklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Terörle iç içe olduğu belirtilen DEM Parti'yi anayasa konusunda muhatap almanız konusunda eleştiriliyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurtulmuş, "Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere ziyarette bulunarak anayasa sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini temin etmeye gayret ediyoruz. Terörle mücadele başka bir başlıktır." dedi.