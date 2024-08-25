TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Zafer Haftası kutlamaları için Kütahya\'ya geldi

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlama programlarına katılmak üzere Kütahya'ya geldi.

Kurtulmuş, ilk olarak STK temsilcileriyle bir araya geldi. Burada, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceği için güçlü devlet ve güçlü millet anlayışının vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bir şansı yoktur. Ekonomi, tarım, sanayi gibi tüm alanlarda güçlü bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Bu hedefe ulaşmak için millet ve devletin birlikte çalışması gerekmektedir" dedi.

"Birlikteliğimiz dünyaya örnektir"

Milli ruhun ve toplumsal dayanışmanın önemini dile getiren Kurtulmuş, "Bu milli ruh, bize zaferi getiren en önemli unsur olmuştur. Hürriyet ve haysiyetimize olan düşkünlüğümüz, milletimizin en temel özelliklerinden biridir. Türkiye'nin geleceğine yön verirken bu değerlerin korunması gerekmektedir. 6 Şubat depremi sonrasında yaşanan birlikteliği örnektir" diye konuştu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Büyük destansı mücadele, hiç şüphesiz milletimizin taşıdığı halet-i ruhiyenin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bize zaferi getiren en önemli hasletlerimizden birisi milli ruhumuzdur. Bu milli ruha sahip olduğumuz hiçbir özelliği örseletmeden ileriye doğru çok daha güçlü bir şekilde taşımayı başarırsak, Allah'ın izniyle bu milletin önü açıktır ve bu millete hiçbir kimse 'Dur' diyemeyecektir. Tarih, sadece hikaye okunur gibi okunmaz. Tarih, sadece geçmişte kalmış olan şan ve şehvetlerle dolu bir zafer sayfası olarak görülemez. Tarih, geleceğe doğru güç kazanmak için tekrar gözden geçirilir ve oradan aldığımız ilhamla geleceğimizi daha güçlü bir şekilde kurarız. Hele hele günümüzün dünyası inanın ki bir asır evvelki dünyadan daha iyi bir yer değildir. Anadolu kıtasının karşı karşıya kaldığı tehditler, bir asır evvel karşı karşıya kaldığımız tehditlerden daha az değildir. Dünyanın bütün büyük güçlerinin Anadolu kıtasının etrafına gelip kümelendiğini, dünyanın bütün emperyalist güçlerinin bu coğrafyayı talan etmek için hazır beklediğini hepimiz biliyoruz. Her gün karşılaştığımız ve her gün insanlığımızdan utandıracak birtakım gayri insani işgallerle, katliamlarla, soykırımlarla bu coğrafyanın artık nasıl talan edildiğini biliyoruz"

"Milli ruhumuzun en temel özelliği hürriyet ve haysiyete olan düşkünlüğümüzdür"

Gazze'de aylardır soykırımın devam ettiğini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "4 asır boyunca ecdadın Filistin'i barış ve adalet içerisinde yönettiğini, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yafa Kapısı'nın üstüne İseviler ve Museviler darılmasınlar, gücenmesinler diye 'La ilahe illallah, İbrahim halilullah' yazıldığını, yani 'Allah'tan başka ilah yoktur, İbrahim Aleyhisselam da onun arkadaşıdır.' yazıldığını biliyoruz. Oradan şimdi insanların, Filistinli Müslümanlar'ın insan bile sayılmadığı bir döneme giriyoruz ve buradaki zulmün, katliamın, soykırımın arkasında dünyanın nice büyük emperyalistlerinin arka çıktığını görüyoruz. Bu coğrafyanın her yeri, emperyalistlerin tuzaklarıyla dolu olan bir coğrafyadır. Anadolu kıtasına karşı da büyük ecdadın insanlığa öğrettiği bu insanlık derslerine rağmen hala kem gözle bakanların olduğunu biliyoruz. Burada güçlü bir şekilde ayakta durmak için birinci şartımız, milli ruhumuzu kaybetmemektir. Milli ruhumuzun en temel özelliği hürriyet ve haysiyete olan düşkünlüğümüzdür. Bu milletin temel özelliği bağımsızlığından, hürriyetinden, özgürlüğünden asla vazgeçmemesi, ödün vermemesidir. Onun için buraya ayak basanlar gerisin geriye bir asır evvel gitmek zorunda kaldılarsa bundan sonra da bu milli ruhumuzu kaybetmediğimiz sürece hangi planı kurarlarsa kursunlar bu topraklara namerdin, namahremin basması asla mümkün olmayacak, milletimiz buna karşı uyanık olacak" diye konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra Kütahya Valiliğini ziyaret ederek, şehirle ilgili Vali Musa Işın'dan bilgi aldı. - KÜTAHYA