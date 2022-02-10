TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu. Elimde komisyon raporu var. 2016 yılında komisyonda Anayasa değişikliği teklifi... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu. Elimde komisyon raporu var. 2016 yılında komisyonda Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken hiç bir muhalefet partisi üyesi Cumhurbaşkanı'nın 2. kez aday olacağı konusuna itiraz etmedi"

-"Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018'de gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor. Yeni 101 yürürlüğe girmiş, eski 101 hükmünü yitirmiştir"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üçüncü dönem adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak "101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş" dedi.