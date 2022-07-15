TBMM'de "15 Temmuz Paneli" düzenlendi (2)

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek ve en büyük koruyucusunun bizatihi Türk milletinin kendisi olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'de, "15 Temmuz Paneli" düzenlendi.

Bilgiç, Meclis Tören Salonu'nda yapılan panelin açılış konuşmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygı ve şükranla andığını dile getirdi.

Milletin 15 Temmuz'da tek yürek olduğunu ve darbecilere gereken cevabı verdiğini belirten Bilgiç, darbe girişimi gecesi yapılan fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti.

Gazi Meclis'in 15 Temmuz'da bombalandığını anımsatan Bilgiç, "İçinden çıktığı topluma, ekmeğini yediği, suyunu içtiği memleketine, vatandaşı olduğu devletine karşı tarihte hasım olduğumuz ve savaştığımız devletlerden dahi görmediğimiz türde böylesine büyük bir düşmanlık sergilemek, insanın muhakeme sınırlarını aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en kara gecesini 15 Temmuz'da yaşamıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi tarihinin darbeler tarihi olarak anıldığını söyleyen Bilgiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ordunun siyasete müdahalesi çok partili siyasi hayatımızın trajik bir gerçeği olmuştur. Türkiye'de darbenin ve darbecilerin asıl amacının hukuku ve halk iradesini tahakküm altına almak olduğu görülecektir. 15 Temmuz sadece iktidarı ele geçirmek amacıyla girişilen bir kalkışma değil, aynı zamanda ülkemizi parçalamak ve işgaline zemin hazırlamak için oluşturulan hain bir terörist saldırıydı. Türk milleti, siyasi iktidarı gayrimeşru yollarla ele geçirmek isteyenlere karşı korumak ve kendi meşru temsilcilerinin arkasında durmak konusunda bir an bile tereddüt göstermeyeceğini kanıtlamıştır. Artık şu kesin olarak bilinmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek ve en büyük koruyucusu bizatihi Türk milletinin kendisidir."

Panelin oturum başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Türkiye tarihinin pek çok darbe girişimine tanık olduğunu belirterek, milletin darbelerden büyük bir ders çıkardığını ifade etti.

15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran en önemli özelliğin, milletin darbeye direnmesi olduğunun altını çizen Ünüvar, "Darbelerin her birisinden millet çok önemli dersler çıkardı. 15 Temmuz'u darbeler tarihinde en önemli noktaya taşıyan hadise milletimizin topyekun direnmesi ve 'Bu ülkeyi size bırakmayacağız.' haykırışıdır." dedi.

Panele Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Taşansu Türker, Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet gazetesinin yazarı Abdülkadir Selvi konuşmacı olarak katıldı.