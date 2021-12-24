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TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık - Son Dakika

TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

24.12.2021 10:58
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

TBMM'de 2021 yılının son dört ayında Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Irak ve Suriye'ye gerektiği takdirde TSK unsurlarının gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM'de 2021 yılının son dört ayında Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Irak ve Suriye'ye gerektiği takdirde TSK unsurlarının gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, TBMM'de 2021 yılındaki önemli olayların kronolojik sıralaması şöyle:

30 EYLÜL

TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nı değerlendirdi:

"27. Dönem 4. Yasama Yılı sonu itibarıyla Karma Komisyon'da bulunan yasama dokunulmazlığı tezkeresi 1359'a ulaştı (...) Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir (...) 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığı'na 1574 meclis araştırması önergesi verilmiştir "

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis Genel Kurulundaki elektronik sistemin, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TBMM teknik personelinin iş birliğiyle yenilendiği söyledi.

1 EKİM

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasında, "Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Kurulda yemin etti.

5 EKİM

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

6 EKİM

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

14 EKİM

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanarak iade edilmesini içeren, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

16 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

19 EKİM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

21 EKİM

Ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulunun başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırması ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporlarının ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenmesini de içeren "Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

26 EKİM

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

27 EKİM

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

4 KASIM

İhracatçılara yönelik teşviki de içeren, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

7 KASIM

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür ettiği için tartışmalara yol açan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

8 KASIM

İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

10 KASIM

TBMM Genel Kurulunda Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

12 KASIM

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da arasında bulunduğu 16 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

17 KASIM

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.

18 KASIM

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat etti.

22 KASIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün, 48 katılım vardır." bilgisini verdi.

23 KASIM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.

24 KASIM

TBMM Genel Kurulunda, Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

Teknolojinin de dikkate alınarak, icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen ve çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümleri içeren İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

25 KASIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

27 KASIM

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

2 ARALIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

6 ARALIK

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da arasında bulunduğu 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.

12 ARALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin, "Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar." dedi.

13 ARALIK

Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

14 ARALIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse büyükelçilik de açılabilir. Bu konuda yine Azerbaycan ile birlikte karar veririz." açıklamasında bulundu.

17 ARALIK

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmelerinde, "Türkiye'nin, sadece Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde değil, tüm bölge için normalleşme arzusunda samimi olduğunu belirterek, "Tabii, böyle bir süreç, tedbirli ve Ermenistan'ın atacağı adımlara bağlı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içinde yürütülecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı "Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek ve ihracatı teşvik edecek bir ekonomi tercihiyle Türkiye'yi bu dört ayak üzerinde yükselteceğiz. Yaşanılan sıkıntılar geçici, elde edeceğimiz yapısal kazançlar kalıcı olacaktır." diye konuştu.

18 ARALIK

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi yoğun bir mesainin ardından TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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cumhurbaşkanı, Kasım, Ekim, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM'de 2021 yılı böyle geçti: Eylül-Ekim-Kasım-Aralık - Son Dakika
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