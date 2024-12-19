Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Teklifin 11. maddesi üzerine partisi adına söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Şam'a PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiğini ve Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için istekli olduğunu belirtti. Sakık, Özal'ın ölümünün ardından sürecin sekteye uğradığını da söyledi.
Kürt siyasetçilerin bedel ödeyerek süreci şekillendirmeye çalıştığını belirten Sakık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile sürece katkı sağlamak isteyen bütün siyasi aktörlere çağrı yaptı
Sakık, şu ifadeleri kullandı: "Bu kürsüde Sayın Erdoğan'a seslenmiştim. Huda'dan başka kimseye övgü yağdırmam ama ben size ve Öcalan'a övgüler yağdırıyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Bakın, 3 yıldır kanı durdurdunuz. Şimdi bu akşam buradan, yeniden sesleniyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yanı başınıza Sayın Özel'i de alın, Sayın Demirtaş'ı da alın, barışa katkı sunacak bütün siyasi aktörleri alın gelin bu ülkenin azizi olun."
Son Dakika › Politika › DEM Partili Sakık'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel'e 'barış' çağrısı - Son Dakika
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