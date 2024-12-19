DEM Partili Sakık'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel'e 'barış' çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Sakık'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel'e 'barış' çağrısı

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TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Şam'a PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiğini ve Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için istekli olduğunu belirtti. Sakık, Özal'ın ölümünün ardından sürecin sekteye uğradığını da söyledi. Sakık, Türkiye'nin siyasi liderlerine barış için çağrı yaptı.

19.12.2024 19:37
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

"ÖCALAN KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İSTEKLİ"

Teklifin 11. maddesi üzerine partisi adına söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Şam'a PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiğini ve Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için istekli olduğunu belirtti. Sakık, Özal'ın ölümünün ardından sürecin sekteye uğradığını da söyledi.

"BARIŞ SİZE ÇOK YAKIN, BİR ADIM ATSANIZ BARIŞ BURADA"

Kürt siyasetçilerin bedel ödeyerek süreci şekillendirmeye çalıştığını belirten Sakık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile sürece katkı sağlamak isteyen bütün siyasi aktörlere çağrı yaptı

"GELİN BU ÜLKENİN AZİZİ OLUN"

Sakık, şu ifadeleri kullandı: "Bu kürsüde Sayın Erdoğan'a seslenmiştim. Huda'dan başka kimseye övgü yağdırmam ama ben size ve Öcalan'a övgüler yağdırıyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Bakın, 3 yıldır kanı durdurdunuz. Şimdi bu akşam buradan, yeniden sesleniyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yanı başınıza Sayın Özel'i de alın, Sayın Demirtaş'ı da alın, barışa katkı sunacak bütün siyasi aktörleri alın gelin bu ülkenin azizi olun."

DEM Partili Sakık\'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel\'e \'barış\' çağrısı

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Son Dakika Politika DEM Partili Sakık'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel'e 'barış' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne barışı biz kürtlérle dargın degilizki ermeni uşağı pkk terör örgütü ve yandaşları ile sorun var 53 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Barış var zaten Kürt Türk ayrımı zaten yok ... Siz sadece PKK YPG ile ilişkinizi kesin işlem tamam bu ülke hepimizin 46 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Nedir bu kürt sorunu Devlet Türk'e ,Kürt'e aynı hakları tanıyor. Kendi dili ni kullanıyor ,seçip seçiliyor vs vs. Meçlisin yarısı kürt mv den oluşuyor. Eeee ! amacınız Türkiye den parça koparıp devlet kurmak ise . Orada DURACAKSINIZ . 36 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Bir kez çözüm süreci denedik arkadan iş çevirdiniz hendekler kazdiniz size güvenmekmi daha tövbe the end 22 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Herkeste bir akıl tutulması var. TBMM çatısı altında, bu devletten maaş alıp sürekli Apo ile görüşen bir milletvekili ülkede kürt sorunu var diyor. 18 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yılan Sınız Siz Güvenilmez 15 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türk Kürt kardeşiz kardeştir... o kadar silahlar sussun fabrikaların bacaları tütsün üretelim üreten Türkiye olalım güçlü olalım yoksa İsrail ve abd ab sadece 300 km uzağımızda biz birlik olmazsak sonumuz gazze den beter olur. ama birlik olursak ekmek bizim olur su bızım olur Suriye Irak Lübnan gazze Kudüs Medine mekke bizim olur. 10 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    şu suriye çözülsün 3 harfli teroristler temizlensin oturur konuşurlar 5 1 Yanıtla
  • Yakup Çap:
    Suriye'de köşeye sıkışınca pkk kandilden talimat geldi bu hainlere 5 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    savasmi varda baris olacak böyle böyle insanların beynine yerleştiriyor lar uyanık olalım inanmayalim bunlara 5 0 Yanıtla
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