DEM Partili Sakık\'tan; Erdoğan, Bahçeli, ve Özel\'e \'barış\' çağrısı

Politika

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

"ÖCALAN KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İSTEKLİ"

Teklifin 11. maddesi üzerine partisi adına söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Şam'a PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiğini ve Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü için istekli olduğunu belirtti. Sakık, Özal'ın ölümünün ardından sürecin sekteye uğradığını da söyledi.

"BARIŞ SİZE ÇOK YAKIN, BİR ADIM ATSANIZ BARIŞ BURADA"

Kürt siyasetçilerin bedel ödeyerek süreci şekillendirmeye çalıştığını belirten Sakık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile sürece katkı sağlamak isteyen bütün siyasi aktörlere çağrı yaptı

"GELİN BU ÜLKENİN AZİZİ OLUN"

Sakık, şu ifadeleri kullandı: "Bu kürsüde Sayın Erdoğan'a seslenmiştim. Huda'dan başka kimseye övgü yağdırmam ama ben size ve Öcalan'a övgüler yağdırıyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Bakın, 3 yıldır kanı durdurdunuz. Şimdi bu akşam buradan, yeniden sesleniyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yanı başınıza Sayın Özel'i de alın, Sayın Demirtaş'ı da alın, barışa katkı sunacak bütün siyasi aktörleri alın gelin bu ülkenin azizi olun."