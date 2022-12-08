İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı

"Muhalefetin tüm planları bozulacak" deyip erken seçim için tarih verdiler

Herkes merak ediyor! İşte komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık'ın son durumu

TBMM'de pazartesi günü başlayan bütçe maratonu sürüyor. Tartışma ve kavgalarla devam eden Genel Kurul konuşmalarından gelen bir kare ise kısa sürede gündem oldu.

KONUŞMALARI AYAKLARINI UZATARAK DİNLEDİ

Bugün TBMM'de Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın ayaklarını yanındaki koltuğa uzatması tepki çekti. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da hedefinde yer aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

ENGİN ALTAY DA POKER OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yine geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmeler sırasında telefonundan poker oynarken görüntülenmişti.