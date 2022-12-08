İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı

08.12.2022 14:44

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzattığı kare sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntü, kullanıcılarının tepkisini çekti.

TBMM'de pazartesi günü başlayan bütçe maratonu sürüyor. Tartışma ve kavgalarla devam eden Genel Kurul konuşmalarından gelen bir kare ise kısa sürede gündem oldu.

KONUŞMALARI AYAKLARINI UZATARAK DİNLEDİ

Bugün TBMM'de Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın ayaklarını yanındaki koltuğa uzatması tepki çekti. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da hedefinde yer aldı.

İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor

İşte o yorumlardan bazıları:

İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor
İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor

ENGİN ALTAY DA POKER OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yine geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmeler sırasında telefonundan poker oynarken görüntülenmişti.

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Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı - Son Dakika
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