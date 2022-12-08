TBMM'de pazartesi günü başlayan bütçe maratonu sürüyor. Tartışma ve kavgalarla devam eden Genel Kurul konuşmalarından gelen bir kare ise kısa sürede gündem oldu.
Bugün TBMM'de Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın ayaklarını yanındaki koltuğa uzatması tepki çekti. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da hedefinde yer aldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yine geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmeler sırasında telefonundan poker oynarken görüntülenmişti.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ayaklarını koltuğa uzattı! O görüntüye tepki yağdı - Son Dakika