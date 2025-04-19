TBMM'de Çocuklar için Etkinlikler - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Çocuklar için Etkinlikler

TBMM\'de Çocuklar için Etkinlikler

TBMM, 23 Nisan'da çocuklara yönelik bilim, sanat ve teknoloji etkinlikleri düzenleyecek.

19.04.2025 11:13
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TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te çocuklar için çeşitli programlar düzenlenecek.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21-25 Nisan'da yapılacak kutlamalar kapsamında, çocukların bilim, sanat, kültür ve teknolojiyle iç içe olacağı bir program hazırlandı.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TRT, TÜBİTAK, TUA, HAVELSAN, ROKETSAN, KDK, TİHEK ve ilgili diğer paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliklerinde, bu yılın teması "yapay zeka" olarak belirlendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklar, gelişmiş robotlar "Ada 7" ve "Mini Ada" ile tanışacak, yapay zeka destekli dijital boyama uygulaması NVIDIA Canvas ile hayal güçlerini renklere dönüştürecek, planetaryum sayesinde uzayın derinliklerine heyecan verici bir yolculuk yapacak, labirent oyun alanında eğlenceli vakit geçirecek.

Çocuklar ayrıca Dijital Akvaryum ve Kral Şakir İnteraktif Tiyatro ile teknoloji ve sanatın buluşmasına tanıklık edecek, yapay zeka destekli fotoğraf teknolojisi sayesinde dijital dünyanın renkli ve yaratıcı yönlerini deneyimleyecek.

Mini robot araba yarışları, sanal gerçeklik gözlüğü deneyimleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlarla teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinlikler kapsamında, sportif faaliyetlerle de çocukların okçuluk, lazer run atışları, floor curling ve masa tenisi gibi fiziksel aktiviteler aracılığıyla aktif, eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirmeleri sağlanacak.

Etkinlikler boyunca Meclis'te olacak Bilim Otobüsü de uzay terazisi, meteoroloji istasyonu, interaktif topoğrafya ve plazma küresi gibi 35 farklı deney düzeneğiyle çocuklara uygulamalı bilim eğitimi sunacak. Ayrıca "Ben Bir Veteriner Hekimim", "Tabağımdaki Bilim", "Geleneksel Oyuncaklar" ve "Çivi Yazısı Atölyesi" gibi yaratıcı, öğretici ve ilgi çekici atölye çalışmalarıyla, çocukların bilişsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanacak.

Çocuklar özel konserde yörelerinin ezgilerini seslendirecek

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılan çocukların eserleri, TBMM Şeref Holü'nde açılacak "23 Nisan Resim Yarışması Sergisi"nde yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan" konseriyle TBMM, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların sesiyle yankılanacak. Bu özel konserde, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsil edecek çocuklar, yörelerinin ezgilerini taşıyan, kendi yazdıkları ve besteledikleri özgün müzik eserlerini seslendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek "Çocuk Forumu" ile eğitim, çevre, dijital yaşam ve çocuk hakları gibi konularda çocuklar fikirlerini özgürce paylaşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen TBMM Kupası Yarışmaları ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödüllerini vermesi öngörülüyor.

Tüm çocuklar, aileleriyle Meclis bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılabilecek.

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Kaynak: AA

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