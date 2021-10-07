TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesi sırasında HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün "6-8 Ekim olaylarını" anımsatması AK Parti grubu ile karşılıklı atışmaya yol açtı. Bülbül, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "Bugün 6 Ekim. 6-8 Ekim 2014 tarihinde Türkiye genelinde Kobani'ye IŞİD'in saldırılarını ve IŞİD'e destek veren barbar anlayışı kınamak ve buna karşı meşru demokratik hakkını kullanmak için alana çıkan insanlara saldıran ve bunu planlayan dönemin İçişleri Bakanından mülki idare amirlerine kadar tamamı suç işlemiştir. Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur, burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda, Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

"SELAHATTİN KATİLDİR, BU KADAR"

Bülbül'ün bu sözleri AK Parti sıralarında büyük rahatsızlık yarattı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP'li Bülbül'e "Selahattin katildir, bu kadar" diyerek tepki gösterdi. HDP'li Bülbül ise AK Partili Eronat'a "Sensin. Haddini bil, haddini bil" yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKANIMIZA KATİL DİYEMEZSİN"

Tartışmaya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da dahil oldu. Beştaş, şunları söyledi: "Halka düşmanlık besleyen bir dille konuşuyor. Rehin olarak tutulan ve onurumuz Demirtaş'a katil diyemez… Oya Eronat sen bizim genel başkanımıza katil diyemezsin. 6 Ekim'de 46 kişinin katili AK Parti iktidarıdır. Bizim 29 üyemiz öldürüldü. Elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmedi."

"PKK'YI LANETLİYORUZ DEYİN"

Akbaşoğlu ise "Türkiye'de siyasi rehin bulunmamaktadır. 'Tek çakı almadık' dediniz şiddetin karşısında olduğunu ifade edin, PKK'yı lanetliyoruz deyin" dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini daha dikkatli dil kullanılması yönünde uyardı.