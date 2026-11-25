TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri arasında sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin 'fon' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un açılışında konuşan Buldan, "Ben, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle Parlamentoyu bu konuda yüksek duyarlılığa davet ediyor, tüm kadın arkadaşlarımı ortak mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyorum. Şiddetsiz, eşitlikçi, adil bir barış toplumunu kadınların ortak gücü ve iradesiyle kuracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, sevgili kadın arkadaşlarım, kadın yoldaşlarım; bugün gün boyunca kadın milletvekili arkadaşlarımın pozitif bir ayrımcılıkla oturdukları yerlerden birer dakika söz taleplerini karşılayacağımı da ifade ederek başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AVUKATLAR YALNIZ BIRAKILDI'

Ardından gündem dışı konuşmalar bölümüne geçildi. Bu bölümde söz alan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, avukatlık cübbesi giyerek, "Milletvekili seçildik, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldik. 600 milletvekilinin 122'si meslek bölümüne 'avukat' yazdı. Bu, şu demek: Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin beşte 1'i avukat ancak bu dönem de avukatların sorunlarıyla ilgilenilmedi, avukatlar yalnız bırakıldı. Avukatlar ciddi maddi güçlükler yaşadı" diye konuştu.

'LİSTEYİ AÇIKLAYIN ELİNİZİ TUTAN MI VAR?'

Milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin karşılanmasının ardından grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerine geçildi. Bu bölümde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefet grup başkanvekillerinin sermaye piyasasına ilişkin işlemleri yapan kişilerin listesinin açıklanmasına yönelik talebine dönük olarak şöyle dedi:

"Siz muhalefet olarak demediniz mi, 'Pazartesi gününe kadar siz açıklayın, yoksa biz açıklayacağız.' Kaç pazartesi geçti, açıklamadınız. Açıklayın, elinizi tutan mı var, niye listeyi açıklamıyorsunuz? Bak, listeyi açıkladınız, 'kem küm' dediniz ve onlar iftira ile yalan çıktı. Bu işte olmayanların şahsiyetini rencide ettiniz. Niçin peki? Siz, ey muhalefet; buz gibi yolsuzluk ve hırsızlıklarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinde alınan bütün kredilerin, metroya dair kredilerin iç edildiği kendilerince itiraf edilip ikrar edildiği halde bir araştırma önergesi getirmediniz."

'ARAŞTIRILACAKTINIZ, AKLANACAKTINIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Partili Akbaşoğlu'na cevap vermek için söz aldı. Milletvekillerinin araştırılması için önerge verdiklerini hatırlatan Poyraz, "AK Parti hep beraber, 'Hayır' dedi. Ben fonda param olmadığını biliyorum, siz neden çekindiniz, neden çekindiniz de 'hayır' dediniz? Çok kolaydı ya, elinizi kaldıracaktınız, araştırılacaktınız, aklanacaktınız. Ben kendimden eminim, abdestimden de namazımdan da şüphem yok. Siz kendi derdinizi bile çözemiyorsunuz, memleketin derdini nasıl çözeceksiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

'SİYASİ OLARAK İŞİN İÇİNE BULAŞMIŞ OLAN KİM VARSA AÇIKLAYIN'

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı ise sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmada siyasilere dokunulmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Hamaset yapmayı bırakın, siyasi olarak bu işin içine bulaşmış olan kim varsa çıkıp açıklayın. Yarım saat konuşup hiçbir şey söylememek nedir ya. Şu Meclisin, şu milletin zamanına yaptığınız ayıptır, günahtır, zulümdür. Yani burada somut bir şey soruluyor size: 241 milletvekili, savcı, hakimden bahsediliyor, validen bahsediliyor. Kararname açıklıyorsunuz, kimi, niye kızağa çektiniz, sebeplerini açıklayın. Ya, bu işin içinde olanlar kimse bunları açıklayın."

'AKP İKTİDARI TEK BİR İSİM AÇIKLAMADI'

İki ayı aşkın bir süre boyunca sermaye piyasasındaki işlemlerin gündemde olduğunu ifade eden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de, "AKP iktidarı muhalefetin bütün ısrarlarına rağmen tek bir isim açıklamadı. Muhalefet ve gazeteciler açıkladı, ifşa oldular, ifşa olanlar şimdi teker teker istifa ediyorlar. Ya, çıkıp bir söylesinler Hayati Yazıcı niye istifa etti kardeşim? Niye istifa etti, affını da istemedi, istifa etti. Bir AKP Vekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın 19 gün sonra cezaevinden çıkmasını vicdanına yediriyorsa, bunu savunuyorsa çıksın burada açık açık söylesin" diye konuştu.

'LİSTEYİ AÇIKLAMAMAK İÇİN KIRK TÜRLÜ TAKLA ATIYORSUNUZ'

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise AK Partili Akbaşoğlu'nun sözlerini şöyle yanıtladı:

"Sayın Akbaşoğlu hırsızları korumak, sesi bastırmak için suçluluk duygusuyla, hırçınlığıyla çok bağırıyor; çok bağırınca sesi gidiyor. Ben bir hekim olarak defalarca kendisine böyle bir eziyet etmemesi için onu uyardım ama sesini koruyamıyor, o kendisinin bileceği bir şey ancak Genel Kurul Salonu'nda bir sıvı tüketmesi, su içmesi veya başka bir şey hiç uygun değil. Bunun mutlaka uyarılması ve tekrarının olmaması gerekir. O açıdan da bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında, Sayın Akbaşoğlu bilmelidir ki kendisi hırsızları savunabilir, bizim arkadaşlarımızın masumiyet karinesini yok sayabilir ama her şey milletin gözü önünde olmaktadır. O liste önünüzde duruyor, o listeyi açıklamamak için kırk türlü takla atıyorsunuz."

'LİSTELERLE İLGİLİ GEREKEN YAPILACAKTIR'

Ardından AK Partili Akbaşoğlu söz aldı. Akbaşoğlu, Genel Kurul ortamı nedeniyle sesini yükseltmesi gerektiği durumların yaşandığını aktararak şöyle konuştu:

"Hayatımız boyunca siyasette, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyen bir anlayışın temsilcisiyiz; böyle geldik. Şunu da söyleyeyim: Benim de hiçbir şekilde ne fonla ne faizle ilişkim yok. Ben Muhammet Emin Akbaşoğlu olarak kendimden eminim, ne borsada ne fonda bir kuruşum yok. Faizle de hiç bir ilişkim olmamış. Bugüne kadar hiç bir şekilde kredi de kullanmış değilim. Bununla beraber, araştırma önergesine 'hayır' dedim. Diğer taraftan yargıyla ilgili tutuklamaların yapıldığı ve sonuna kadar gidildiği de malumunuzdur. Listelerle ilgili gereken yapılmaktadır, yapılıyor ve yapılacaktır; bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın."