TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

TBMM\'de Grup Önerileri Reddedildi

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri TBMM'de kabul edilmedi.

04.12.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin "engelliler", İYİ Partinin "plastik atık ithalatı" ve CHP'nin "deprem bölgelerindeki ekonomik sorunlar ve çözüm yolları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerine söz alan DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Türkiye'de engelli bireylerin temel haklarını kullanamadığını ve sistematik olarak bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Boz, "Ulusal ve uluslararası mevzuatlar engelli bireylerin haklarını güvence altına almış gibi görünse de uygulamadaki bu yetersizlikler ve düzenlemelerin bir anlam taşımadığını gösteriyor. İktidarın umursamazlığı engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve aynı zamanda toplumsal hayattan dışlanmasını derinleştirmekte. Engellilere yönelik politikaların yüzeysel ve göstermelik kaldığı bir gerçek. Kamu binaları, yollar, toplu taşıma araçları ve sosyal alanlar hala erişilebilir durumda değil." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da toplumun yüzde 12'sinin engelli olduğunu belirterek, "Engelli sayısını olabildiğince azaltmak adına üzerimize düşeni yapmalı ve bu noktada önleyici tıp konusunda gerekli çalışmaları ortaya koymalıyız." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bu alandaki sorunların çözümü için engellilik politikalarına yön verecek, bağımsız bütçesi olan, tüm engellilerin ve ailelerinin sorunsuz ulaşabileceği bir "engelliler bakanlığı"nın kurulması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de engelli vatandaşların e-ticaret, siber güvenlik, kodlama gibi alanlarda çalışabildiklerine dikkati çekerek, "Ancak bunlarla ilgili neredeyse hiç kaynak ayrılmıyor. Bugün engelli vatandaşlarımızın hem sosyal hem de iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için teknoloji geliştirebiliriz. Engelli teknolojileri sektörüne bir ayrıcalık tanıyın. Engelli vatandaşlarımıza sosyal yardım desteğini çalışmaya başladıktan sonra da kesmeyin." diye konuştu.

"Bize kimse engel olamayacak"

Kürsüye akülü tekerlekli sandalyesiyle gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise yetersizlik hissi, aşağılık kompleksi ve öğrenilmiş çaresizliğin insanın en büyük engeli olduğunu söyledi.

"Engellendiğini iddia eden kişi engellidir, engelleri için dövüşmeyen kişi engellidir." diyen Hacıoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde bir sanatçının aldığı bir ödül sonrası bizi Avrupalı arkadaşlarına şikayet ettiği konuşması yayınlandı. Kendisini bizim üzerimizden yetersiz hisseden sözüm ona sanatçılar, bizim yetersizliğimizi varsayarak geliştirdikleri aşağılık kompleksleriyle, üstelik engellendiklerini iddia ediyorlar. Sırf bu yüzden başta o bahis mevzusu sanatçı olmak üzere bu sanrıya, algıya kapılarak engellendiğini iddia eden tüm engelli sanatçıların Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Oysa bu sanatçılar kendi çağlarında ve ülkelerinde fevkalade anlaşıldı, sevildi, değer gördü, para kazandı, başarılı oldular. Yapamadıkları şey ne Allah aşkına?"

Hacıoğulları, konuşması sırasında AK Parti'li bir milletvekili tarafından kürsüye bırakılan tabloyu göstererek, "Odamda asılı duran bu levha, Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresinde Hazreti Musa'ya söylenen 'Asanı yere at.' ayeti bu. Musa asasını yere atar ve firavunun rahiplerinin algı, illüzyonla birer yılana dönüştürdükleri kara büyülerini bozar. Muhalefet milletvekilleri, kimi sanrıları, kaygı bozuklukları, anksiyeteleri, vehimli zihinleriyle algı oyunu yapıp duruyorlar. Türkiye engellerini atalı çok oldu. Yapacak dünya kadar işimiz var. Biz algıyı bozacağız, asamızı atacağız, bize kimse engel olamayacak." sözlerinin ardından, ayakta durmak için destek aldığı bastonunu kürsünün üzerinden yere attı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Gündemin ilk sırasında yer alan Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin Genel Kurulda yarın tamamlanması halinde, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine 2025 yılı bütçesi görüşmelerinin ardından başlanacak.

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.???????

Kaynak: AA

Milletvekili, Sümeyye Boz, DEM Parti, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:46:59. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.