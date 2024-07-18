TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. CHP Milletvekilleri, iktidarı sorumlu tutarak yasa teklifinin geri çekilmesini ve tüm sivil toplum örgütlerinin katılımını istedi. Saadet Partisi Milletvekili ise kısırlaştırılan sokak köpeklerinin sokağa bırakılmaması gerektiğini belirtti. Görüşmelerin ardından sivil toplum örgütü temsilcileri de görüşlerini dile getirdi.

18.07.2024 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sorunun bu hale gelmesinde AK Parti ve MHP'nin sorumlu olduğunu, uzun yıllardır yerel yönetimleri elinde tutan iktidarın gerekli adımları atmadığını iddia etti.

Konunun taraflarından biri olan sivil toplum örgütlerinin komisyona alınmadığını dile getiren Aygun, "Elinizi vicdanınıza koyun. Yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. Tüm sivil toplum örgütlerini, Türkiye'yi kucaklayacak bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hayvan hakları adı altında bir katliam yapıldığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Kimse doğayı ve canlıları katletme hakkını kendisinde göremez. Bu yaptığınız ne hayvan haklarıyla ne dinimizle ne de kültürümüzle bağdaşıyor. Bir sorunla karşılaştığınızda ilk önce hayvanları öldürmek aklınıza geliyorsa biz buna karşı çıkarız. Yaşanan sorun yıllar içinde büyürken hangi adımlar atıldı? Yaşanan sorunları belediyelere atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini aktaran Doğan şu önerilerde bulundu:

"Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personellere yönelik eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılmalıdır. Evcil hayvan satışı kontrol altında olmalıdır. Hayvan sahiplendirme esas alınmalı, merdiven altı üretim ve satışa izin verilmemelidir. Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınmalıdır. Hayvanların sokağa bırakılması, kaybolması, hastalık bulaştırması gibi olumsuzlukların önüne geçilmelidir."

Teklifi ve iktidarı eleştiren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Ötekileştirerek, algı operasyonlarıyla katliamı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir anne ve babanın acısını istismar ediyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinden medet umuyorsunuz." dedi.

Teklifi "katliam yasası olarak" değerlendiren Doğan, yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere yönelik cezai yaptırımların olduğunu belirtti.

AK Parti'ye "hayvanları katlediyorsunuz" gibi eleştirilerin yapıldığını, bunların haksız olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Köpekler özgürce sokaklarda gezsin diye çocukları evde hapsetmeyi doğru bulmuyoruz. Çocuklarımız ve onların geleceğini önceliyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerin konuşmalarının ardından sivil toplum örgütü temsilcileri görüşlerini anlattı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Hayvan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
01:22 ABD Başkanı Biden, Kovid-19’a yakalandı ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı
01:02 Türksat 6A’nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Türksat 6A'nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 04:11:38. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement