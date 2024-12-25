TBMM'de İş Kazaları ve Asgari Ücret Önerileri Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin "iş kazaları" ve DEM Parti'nin "asgari ücret" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinin grup önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, önergenin bir yıl önce Meclise verildiğini ancak iktidarın, muhalefetin önerilerine kulak tıkadığını savundu.

Vatandaşın sağlığı, refahı ve menfaati için yaptıkları çalışmaların iktidarın oylarıyla reddedildiğini söyleyen Beyaz, Türkiye'de iş kazalarının giderek arttığını belirtti.

Beyaz, verilere göre Türkiye'nin işçi ölümlerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 3'üncü sırada olduğunu anlatarak, 2022'de bin 843, 2023'te bin 936, bu yılın ilk 6 ayında ise 900'e yakın işçinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Beyaz, Türkiye'de iş kazaları sonucu ölümlerin en çok inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde gerçekleştiğini dile getirerek, "Gerekli önlemler alındığı ve yeterli düzenlemeler yapıldığı takdirde iş kazalarının neredeyse tamamının önlenebilir olduğu açıktır." dedi.

İYİ Parti'nin önerisi üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Türkiye'de emeğin adının ve değerinin olmadığını, iktidarın işçiyi ve emekçiyi önemsemediğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, iş kazalarının tüm dünyanın gündeminde olduğunu; dünya genelinde yılda ortalama 2 milyonun üzerinde işçinin, iş kazaları sonucunda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Türkiye'de iş kazalarıyla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapıldığını, bu düzenlemelerle işçi ölümlerinin eskiye göre azaldığını belirten Yıldırım, "Bu yeterli mi? Elbette değil. Tek başına yasal düzenlemeyi yeterli görmeyi doğru bulmuyorum. Yasal düzenleme ile birlikte işverenimiz, devletimiz ve işçimiz hep birlikte değerlendirilecek çalışma hayatıyla ilgili bir şuur ve bilinç oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına titiz bir çalışma yapıldı"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçinin insan onuruna yaraşır bir rakam beklediğini ancak açıklanan yeni asgari ücret tutarıyla büyük öfke yaşadığını savundu.

Sayyiğit, asgari ücretin en az 35 bin olması gerektiğini söylediklerini de belirtti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, bugün Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını ve bu oranın, çalışan nüfusun yüzde 40'ını oluşturduğunu ifade etti.

Akalın, 8 milyon vatandaşın insan onuruna yakışan bir ücret beklediğini ancak belirlenen rakamın "en azından yaşanabilir düzeyin bile çok uzağında kaldığını" ileri sürerek, "Asgari ücretle geçinen bir birey, sadece ortalama kiralık bir ev için 15 bin lira ödemek zorundadır. Faturalar, temel gıdalar ve ulaşım masrafları eklendiğinde bu ücretin yetersizliği daha da netleşmektedir. Bir çocuğun gelişimi için gerekli temel ihtiyaçları bile karşılayamayan bir ücret, nasıl adil ya da yeterli olarak tanımlanabilir?" sözlerini sarf etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, asgari ücretin yasal bakımdan işçilere ödenecek en düşük ücret olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri ile çok daha yüksek ücretlerin ödenmesi mümkündür ve ödenmektedir. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada ekonomik koşullar önemli değişikliklere uğradı. Enflasyon oranları, enerji fiyatları, döviz kurları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar vatandaşlarımızın da yaşam maliyetlerini doğrudan etkiledi. Bu çerçevede çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına titiz bir çalışma yapıldı. Asgari ücret üzerinden istihdam eden işverenlerin çok büyük çoğunluğu küçük esnaf işyerleridir. Orta ve üstü işletmelerin çoğunda asgari ücretin çok üzerinde ücretler ödenmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda İYİ Parti ve DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler yapılıyor.