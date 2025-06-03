TBMM\'de Numan Kurtulmuş Yeniden Başkan

TBMM Genel Kurulu, 28'inci Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimleri ile içerisinde infaz düzenlemelerini de içeren, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'daki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu 28'inci Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi ile içerisinde infaz düzenlemelerini de içeren, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da TBMM Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'li milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun görselinin yer aldığı, 'Free İmamoğlu' yazılı kartvizitleri gösterdi.

BAHÇELİ, ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

TBMM Başkanlığı seçimleri için Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile muhalefet kulisinde tokalaştı. Özgür Özel, Bahçeli'ye, 'Sizi yeniden Meclis'te görmek çok güzel' derken Bahçeli ise 'Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah, başarılar diliyorum' şeklinde yanıt verdi. Bahçeli, Genel Kurul salonunda ise grup sıralarına gelen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile kısa süre sohbet etti.

SEÇİMLER, 3'ÜNCÜ TURDA SONA ERDİ

Ardından Genel Kurul'da TBMM Başkanlığı seçimleri başladı. Seçimlere; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkan adayı oldu. Adaylar arasında yapılan seçimlerin ilk turunda 549 milletvekili oy kullandı. İlk turda hiçbir aday seçimle yeterliliği olan 400 oya ulaşamadı. Adaylar 2'nci turda da Başkanlık için yeterli oya ulaşamayınca üçüncü tura geçildi. Bu turda, 329 oy alan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi.