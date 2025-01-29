TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol'un grup önerileri TBMM'de kabul edilmedi. Turizm ve basın özgürlüğü gibi konular görüşüldü.

29.01.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Turizm sektöründeki işletmelerin denetimi", İYİ Partinin "Basın özgürlüğü", DEM Parti'nin "Kayyım", CHP'nin "Basın özgürlüğü" ve AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Kartalkaya'daki yangının turizm sektöründe güven bunalımı yarattığını söyledi. Yabancı turistlerin, acentelere benzer olay ya da durumun kendi başlarına da gelip gelmeyeceğine ilişkin sorular sorduğunu ifade eden Ekmen, "Hatta İstanbul'a gelecek turistler konaklayacakları otellerden depreme karşı güvenlik belgesi istiyorlar. Böyle bir belge sunulamadığı için gerekli rezervasyonlar da yapılamıyor. Turizmin ülkemiz için gerek istihdam gerekse doğrudan döviz temini yoluyla ne kadar önemli olduğunu, bunun, Türkiye açısından bu alanda yaşanacak sorunun nasıl sonuçlar yaratacağını takdir edersiniz." diye konuştu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün yayımladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü endeksine göre Türkiye'nin 180 ülke içinde 158. sırada olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmaya değinen Olgun, "28 Ocak'ta gazetecilere yönelik gerçekleştirilen gözaltılar, basının nefes borusunu sıkmaya yönelik yeni bir hamledir. Şimdi soruyorum neden bu gazeteciler tutuklanıyor? Hangi suçları işlediler? Hangi anayasal hakkı ihlal ettiler? İster solcu ister milliyetçi, muhafazakar olsun bir gazetecinin kalemini susturmak, halkın sesini kesmek demektir. Bugün Barış Pehlivan gözaltına alınıyor, dün başkaları alındı, yarın sıra kime gelecek?" dedi.

"Adaletin kendi doğal seyrinde ilerlemesine imkan tanıyın"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, basının halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu bulunduğu kadar, kişisel hakları ihlal etmeden hareket etmesi gerektiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Basın özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Yüksel, basın özgürlüğü kavramının istismar edilmesine, Türkiye aleyhine kara propaganda için kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yüksel, şunları ifade etti:

"Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle kimse gözaltına alınmamaktadır. Suç teşkil eden fiiller nedeniyle yürütülen adli süreçler, meslek ayrımı yapılmaksızın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bahse konu şahıslar hakkında, bilirkişilik görevi ifa eden kişiye karşı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçları kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 133/3 ve 277. maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış, bu şahıslar gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturma makamları, olayın her ayrıntısını incelemek suretiyle işlemleri yerine getirmektedir. 'Turpların büyükleri heybede' dediğimiz için lütfen rahatsız olmayın. Yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit etmeyin, yargı bağımsızlığına saygı duyun. Adaletin kendi doğal seyrinde ilerlemesine imkan tanıyın."

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Belediye Kanunu'nun 35. maddesinin anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunarak, "Bugün de hiçbir mahkeme, Belediye Kanunu'nun 35. maddesini Anayasa Mahkemesine götüremiyor. Belki de ülkede yargıya güvensizliğin en büyük nedenlerinden biri budur." görüşünü öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmaya değinerek, yapılanların haksızlık olduğunu savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündemi

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Teklifin bugün kabul edilerek kanunlaşması halinde Genel Kurulun yarınki birleşiminde bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alınacak.

Genel Kurul, gelecek hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi ile Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Daha sonra Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Ekonomi, Turizm, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.