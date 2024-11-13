TBMM'de Sosyal Medya ve Yerel Sorunlar Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sosyal Medya ve Yerel Sorunlar Tartışıldı

Milletvekilleri, sosyal medyanın etkileri ve yerel sorunları TBMM Genel Kurulu'nda ele aldı.

13.11.2024 14:46
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Sosyal medyanın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri" hakkındaki konuşmasında, sosyal medyadaki asılsız haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Toplumu yanlış yönlendirmenin yaptırımı olması gerektiğini vurgulayan Özer, manipülasyon ve sahte hesaplarla algıların değiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. İfade özgürlüğünün gölgesine sığınarak toplumu yalanlarla yönlendirenlere karşı mücadele edilmesini isteyen Özer, " Türkiye'nin kanunlarına ve kurallarına sosyal mecraların uyması gerekmektedir. Gerçek kullanıcılar kadar sahte hesaplar da mevcuttur. Özgürlük adı altında hiç kimsenin, kişilerin kimliğine zarar verme hakkı yoktur." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Mersin'in yerel sorunları" hakkındaki konuşmasında, ilin çözüm bekleyen çok sayıda sorununun bulunduğunu söyledi.

Mersin Limanı'nın genişletilmesine ilişkin projeyi eleştiren Doğan, projenin çevreye ve doğaya zarar vereceğini savundu. Doğan, projenin durdurulmasını istedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise "Kocaeli'nin sorunları" hakkındaki konuşmasında, kentsel dönüşümde sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Kocaeli ile Marmara'nın depremlere hazırlanması gerektiğini ifade eden Yıldızlı, "Eğer Marmara'da deprem olursa gerçekten Marmara çöker. Marmara çökerse Türkiye çöker." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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