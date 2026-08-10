Çerçeve yasa teklifi TBMM\'de: Siyasi partilerden \'evet\' ve \'hayır\' çıkışları

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. İYİ Partili milletvekilleri Türk bayraklı atkılar ve dövizlerle geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tokalaşmadı. Milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz, grup başkan vekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelere geçildi. Bu bölümde AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin önergesi kabul edildi. Böylelikle Genel Kurulun çalışmaları, kanun teklifinin tamamlanmaması halinde 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek. Teklifin kabul edilerek kanunlaşmasının ardından TBMM, 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verecek.

ARIKAN: BU SÜRECE DESTEK VERİYORUZ

Ardından teklifin tümü üzerine görüşmelere başlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair kaygılarını ve beklentilerini hem muhataplarıyla hem de de millet ile paylaştıklarını belirterek, "Elbette kaygılarımız var, elbette çekincelerimiz var, dikkatle takip ettiğimiz hususlar var. Bunları söylemekten, yanlış gördüğümüz noktaları ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz; ancak kaygılarımızın bizi yeniden kutuplaşma ve çatışma siyasetine sürüklemesine de izin vermeyeceğiz. Bu nedenle, toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, hukuku, millet iradesini ve ortak geleceği güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz. Bu destek herhangi bir siyasi aktöre koşulsuz bir destek değildir, iktidarın bütün uygulamalarına verilmiş bir onay da değildir, kanun teklifinin her maddesi bir kefalet de değildir. Bizim desteğimiz Türkiye'nin meselelerini Türkiye'nin iradesiyle çözebilme çabasınadır" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: BİZ 'HAYIR' DİYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hazırlanan kanun teklifinin milletvekillerinden ve milletten gizlendiğini ve teklif metninde şehitlerin hatırası, gazilerin hukuku, terör mağdurlarının adalet beklentisinin olmadığını ifade etti. Dervişoğlu, "Bu Gazi Meclis, milletin helal oylarıyla kurulmuş, milli egemenliğin tecelligahıdır. Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat Meclis'in iradesiymiş gibi önümüze getirilemez. Hepimiz, bu çatı altında, Türk milletinin huzurunda bir yemin ettik; devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza dair ve üstelik de namusumuz üzerine ant içtik. Bu kürsüde, sizler de okudunuz onu o yüzden sormak zorundayım. O yemini ettikten sonra hiç mi, 'Yeminimin gereğini yapabilecek miyim' diye dertlenmediniz? Bu teklifin altına imza atarken, komisyonda 'evet' oyu verirken, bir kez olsun o yemin hiç mi aklınıza gelmedi? Peki, bugün burada, o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife 'evet' mi diyeceksiniz? Biz, 'Hayır' diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız" diye konuştu.

ALP: CHP OLARAK 'EVET' OYU VERECEĞİZ

CHP'nin tarihsel tutarlılık içerisinde Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini desteklediklerini ve bugünkü çabaları da tereddütsüz destek vereceklerini kaydeden CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir, kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir, Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Bu topraklar ayrılığın değil birliğin, düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur. Bu yasada bir teslimiyet veya mağlubiyet yoktur. Barış, onurlu bir barıştır. Herkes kazanacaktır, halkımız müsterih olsun Türkiye kazanacaktır. CHP olarak teklife 'evet' oyu vereceğiz" dedi.

YILDIZ: TEKLİFİN ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLECEĞİNİ BEKLİYORUM'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Teklif, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız maalesef kanunun gerekçesini ve lafzını okumadan, metnini okumadan bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta; suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. Yani bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanıyla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olan insanlardan görüş alırsanız açığa düşersiniz. Kanun teklifinin nitelikli çoğunlukla kabul edileceğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: BİR AL-VER MESELESİ DEĞİLDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "100 yıl önce Kürtler hukuk dışına itildi. Bu kök yasa Kürtleri hukuka dahil etmenin ilk adımıdır. Bu kanun teklifiyle beraberliğimizi ve geleceğimizi güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz, güçlü bir başlangıç yapıyoruz. 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla bu başlangıca imkan sağlayan Öcalan'ın bu kurucu rolünün altını önemle çizmek istiyorum. Kendisinin çözümden yana çabalarının ön yargılarla değil hakkaniyetle görülmesi gerekir. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin süreçteki kurucu rolünün de hakkını veriyoruz. Bugün görüştüğümüz bu yasa bir ayrıcalık üreten yasa değildir, çatışma çözümünün ilk adımıdır. Bu bir al ver meselesi değil; bu, tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır. Bu yasa ve süreç taviz değildir, yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır" dedi.