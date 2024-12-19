TBMM'de Uludere Tartışması

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda "Uludere" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine devam ediliyor. Bütçe üzerine söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar'ın Uludere ile ilgili sözleri üzerine tartışma yaşandı. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Uçar'ın açıklamalarına ilişkin "Tabii, bütçenin son günündeyiz, yarın kapanış olacak ancak şöyle bir şey yaşıyoruz. DEM Parti'li milletvekili arkadaşlar ısrarla, sistematik bir şekilde Türk ordusuna karşı ağır ithamlarda bulunuyorlar. Biz de buna istikrarlı bir şekilde cevap veriyoruz çünkü mesele bizim nazarımızda devletimizin itibarıdır" dedi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 15 dakika ara verdi. Birleşime verilen aradan sonra Genel Kurul yeniden toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşanan tartışmaya atıfta bulunarak, "Şimdi, tartışmaya mahal vermemek adına, Türkiye'de Türkler ve Kürtler kardeş olarak yaşamaktadır; hepimiz bu bilinçteyiz. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürtlerle, Türkmenlerle, Araplarla huzur içinde bir yaşam için mücadele veriyor. Türkiye'nin sorunu ve mücadelesi terör örgütleriyle, emperyal güçlerle, başka bir derdi yok. Yani Türkiye'nin problemi DAEŞ'le, PYD'yle, PKK'yla. Hem sınır güvenliğimiz hem de Suriye'deki halkların huzur ve birliktelik içinde yaşaması ve Suriye'nin bütünlüğüyle alakalı. Yoksa, AK Parti iktidarını Kürt düşmanı şeklinde lanse etmek, göstermek, barışı zedeleyen bir şey, bu süreci baltalayan bir şey. O yüzden, tavırlarımıza, sözlerimize daha nezaketli bir üslupla yaklaşmanın ve söz haklarımıza saygı göstermenin önemini tekrar vurguluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA