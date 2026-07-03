Uzman Erbaş Kanunu TBMM\'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşma, grup başkanvekillerinin ülke gündemine ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLERE EK DERS ÜCRETİ VERİLECEK

Kanuna göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen maddeler yeniden düzenleniyor. Buna göre; Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına okutulan tabip subayların yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılmaları halinde yükümlülük süresi ile çarpımı sonucunda elde edilen süre boyunca mesleklerini yapamayacaklar. Sürelere yönelik tüm hesaplamalar gün hesabı üzerinden yapılacak. Diğer taraftan kanunla denizaltılarda görev yapan personelin daimi limanı dışında görevlendirildiği durumlarda konaklama imkanı bulunamaması halinde konaklama gideri ödemeyecek. Ayrıca orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak. Kanunla ayrıca astsubaylarda mevcut olan hükme paralel olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tekrar muvazzaf olarak göreve alınmayacak. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilen kişilere ek ders ücreti verilmesine ilişkin uygulamanın süresi 2029-2030 yılının sonuna kadar uzatılıyor.

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Öte yandan kanun ile birlikte milli savunma, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında görev yapan veya aday olan kişiler hakkında terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını örgüte destek için kullanmak, örgüt lehine propaganda yapmak, örgütle iltisaklı olma nedeniyle meslekten ayrılan ya da çıkarılan kişilerle ilgili mahkemelerde idari işleme yönelik açılan davalarda verilen ve göreve iade sonucunu doğuran mahkeme kararları uyarınca tesis edilecek işlemler, nihai kararların kesinleşmesinden sonra yerine getirilecek. Kanun ile 'Kamulaştırma Kanunu'na geçici madde eklenecek. Buna göre, 8 Ekim 1956 tarihine kadar kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının amacına uygun olarak fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak. Taşınmazda kamu hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesis veya yapının inşa edilmiş olmasıyla düzenlemenin uygulanması bakımından fiilen tahsis kabul edilecek. Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihinden sonra bu taşınmazlara bağlı olarak bedel dahil ileri sürülen talepler kabul edilmeyecek. Bu madde, 12 Ocak 1963 tarihinden sonra açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan davalar hakkında da uygulanacak. Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar, tapuda kayıtlı ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılacak dava ile ilgili idare adına tescil edilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlar, tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise ilgili idare adına kayıt tesis olunacak. Bu işlemler harca tabi olmayacak.

ŞEHİT YAKINLARI UZMAN ERBAŞ OLABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEK

'Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre başta şehit yakınlar olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek. Uzman erbaşlar hakkında sicil yılı, ilgili yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Uzman erbaşların sözleşme ile göreve alınmalarını takip eden ilk 2 Mayıs tarihi itibarıyla sicil belgesi tanzim edilebilecek. Sicil tam notu 100 olacak ve üstlerin verdikleri notların ortalaması o yılın sicil notunu teşkil edecek. Sicil notunun başarılı olabilmesi için tam notun yüzde 60 ve yukarısı olması gerekecek. Kanunla yapılan bir diğer değişikliğe göre ise uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesinde sicil notu şartı aranmayacak. Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az 4 yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde 90 olması gerekecek. Personelde aranacak nitelikler, başvuru şekilleri, zamanı başta olmak üzere tüm işlemler Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. Türkiye adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı hibe ile yardım faaliyetlerine Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı kararı ile yetkilendirilen kuruluşlar karar verebilecek. Yabancı ülkelere yapılacak bu yardımlar için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına sağlanan ödeneğin daha etkin kılınması için bakanlıklar, Merkez Bankası'nda döviz cinsinden açılan hesapları yönetebilecek. Ödemeler, anlaşma hükümleri çerçevesinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaptan yaptırılacak.

GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ER VE ERBAŞLARA KAMU KURUMLARINDA YÜZDE 10'LUK KONTENJAN AYRILACAK

Sözleşmeli er ve erbaşlar; seferberlik, savaş, terörle mücadeleden kaynaklı şartlar haricinde 7 yıllık görev süresini tamamlanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli olarak atanabilecek. Er veya erbaşın atanabilmesi için 41 yaşını doldurmamış olmasıyla birlikte nitelik belgesi olumlu şartını taşıması gerekecek. Kamu kurum ve kuruluşları ilgili alanlarda o yıl içerisinde yapılacak alımlarda toplam kontenjanın ve atama izinlerinin yüzde 10'unu ayırmakla yükümlü olacak. Sözleşmeli er ve erbaşların uzman erbaşlığa geçebilmesi için fiziki yeterlilik, değerlendirme testinden başarılı olması gerekecek. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile yazılı veya mülakat sınavlarının başarı sıralamasına esas değerlendirme notu içindeki oranları, ilgisine göre İçişleri veya Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek. Başarı sıralamasına esas değerlendirme notlarının eşitliği halinde, önce fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi notu yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde fiili hizmet süresi daha fazla olana ve bunun da eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi, rütbe durumu ve ödül veya ceza puan durumları dikkate alınarak öncelik tanınacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin kanunlaşmasının ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 14 Temmuz Salı günü toplanmak üzere kapattı.