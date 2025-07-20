TBMM'de Yatırımlar ve Af Talepleri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplandı.

Bingöl, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, seçim bölgesi Siirt'e yapılan yatırımları anımsattı.

Siirt- Kurtalan arasındaki demir yolu ihalesinin de gerçekleştiğini aktaran Gül, demir yolunu Habur Sınır Kapısı'na kadar götürmeyi hedeflediklerini, projenin bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu topraklarının işgal edildiğini, bu karanlık süreçte yapılan Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temellerinin atıldığını vurguladı.

Kongrede alınan kararların önemine dikkati çeken Aydın, alınan kararlarla Türk milletinin kendi kaderini belirlemeye muktedir olduğunu, manda ve himayenin reddedildiğini anlattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda bir af beklentisinin olduğunu dile getirerek, ehliyeti elinden alınan şoförleri de kapsayan bir düzenleme yapılmasını istedi.

Sarıgül, "Cezaevlerinde bir saat beklemek bile son derece zor. Gelin parlamento çalışmaları bitmeden kader mahkumlarını sevindirelim. Toplumsal barış, kardeşlik, hukuku için gelin bu affı hep beraber çıkalım." dedi.