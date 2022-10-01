TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu - Son Dakika
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TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu

01.10.2022 21:14
TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu

TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonuTBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının başlaması vesilesiyle Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının başlaması vesilesiyle Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM'de düzenlenen resepsiyona milletvekilleri, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, diplomatik temsilciler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra gerçekleşen resepsiyonda Şentop, davetlileri Şeref Kapısı'nda karşıladı. Şentop, gazetecilerle yaptığı sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programları nedeniyle resepsiyona katılamadığını söyledi. Şentop, seçimlerin 1- 2 ay öne alınacağı iddiasına ilişkin, "Seçimlerin 1 gün bile öne alınması için 2 yol var. ya Cumhurbaşkanı'nın kararı ya da Meclis'in 5'te 3'ünün kararı lazım" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA HİÇBİR TEREDDÜT YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara Şentop, "Bu konuda bir makale yazdım ben, akademik dergiler. Hiçbir tereddüt yok orada. Anayasa'daki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular ya da hukukçu olmayanlar söylüyor. Okuyorlar cümle aynı. Fakat biz eski 101'inci maddeyi kaldırdık. Yeni bir 101 yazdık. Madde tamamen değişti. Orada, Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014'te, Anayasa maddesine göre cumhurbaşkanı seçildi 1 kere. O madde yürürlükten kalktı. 2018'de ise yeni Anayasa maddesine göre 1 kere seçildi. 2 kere seçilme hakkı tanıyan madde var. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hiçbir tereddüt yok" dedi.Şentop, Anayasa değişikliği ile ilgili "82 Anayasası'nda çok değişiklikler yapıldı; ama bütünlükçü bir yaklaşımla yeni Anayasa'nın hazırlanması lazım. Yoksa çok değişiklikler yapıldı Anayasa'da; ama gene 82 Anayasası" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını beklediklerini söyledi.

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Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var Yeni yasama yılı açılış resepsiyonu (2) Yeni yasama yılı açılış resepsiyonu (2)
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu - Son Dakika

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