TBMM\'de Zahide Yetiş Tartışmaları

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, televizyon programcısı Zahide Yetiş'in, 'Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu' toplantısına katılması tartışmalara neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Yeni Yol grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, gündüz kuşağında yer alan televizyon programlarını eleştirerek, "Bugün Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Zahide Yetiş'i dinleyecek. Ben merak ediyorum, acaba Sayın Hulki Cevizoğlu, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunun Zahide Yetiş'ten öğreneceği ne var?" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Yetiş'in komisyona katılmasını eleştirdi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: İNCELEME DURUMUNDA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise kadın kuşağı programlarının önemli olduğunu ve geçmişte evlilik programlarına son verildiğini; ancak halen problemlerin bulunduğunu söyledi. Zengin, "Hepimizin oylarıyla Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon bu işleri yaparken, bu konuda araştırma yaparken elbette ki televizyon programlarını da incelemek durumunda" dedi.

CHP'Lİ BAŞARIR: ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİK

CHP'li Başarır tekrar söz alarak, "TBMM'deki bir komisyona Zahide Yetiş'in gelmesi o programların içeriğini meşrulaştırıyor. Benim itirazım bu. Bu, doğru bir şey değil. Şimdi, öyle videolar attılar ki benim midem bulandı. Kayınvalidesine tokat atar, kadın-erkek birbirine girer, Zahide Yetiş ayırır; olmadık hakaretler, küfürler bu programda olur, RTÜK bununla ilgili hiçbir yaptırım uygulamaz. Ahlaki ve kültürel değerlerini yitiren bir toplum, yok olmaya mahkum. Maalesef ki televizyonlar da, siyaset de, gazeteler de, sanatçılar da her şeyi reyting kaygısıyla yapıyor. Biz iğneyi de kendimize batıralım" dedi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: AİLE BAKANLIĞINA ERKEKLER BAKAN OLSUN

AK Parti'li Zengin ise komisyon başkanın, 'erkek' olması ile ilgili eleştirilere cevaben, "Doğrusu ben kadın meselesinin sadece kadınlar tarafından konuşulmasını problemli görüyorum. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna erkek milletvekilleri gelmek istemiyor. Oysa kadın problemini erkekler olmadan çözemeyiz. O yüzden bazen Aile Bakanlığına bakıyorum, hep kadınlar oluyor. Ben diyorum ki, erkekler bakan olsun, şu problemleri yakından bir görsünler bakalım. Sayın Bakanımız yanlış anlamasın, çok iyi bakanlık yapıyor, onu kastederek ifade etmiyorum; ama aile meselesinin bütün problemleri kadınların üzerine yıkılıyor. Toplumdaki bütün kadına dair problemler kadınların üzerine yıkılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu yaşanan tartışmanın ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergeleri üzerine görüşmelerini sürdürüyor.