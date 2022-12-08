İYİ Partili Fahrettin Yokuş, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayı yorumladı: AK Parti ve genel başkanları planlı bir gerginlik politikası izliyor - Son Dakika
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İYİ Partili Fahrettin Yokuş, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayı yorumladı: AK Parti ve genel başkanları planlı bir gerginlik politikası izliyor

08.12.2022 09:33

İYİ Partili Yokuş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Partili Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs'ün darbedildiği anlara dair konuştu. Tartışmanın İYİ Partili Beyaz'ın Adalet Bakanlığı ile ilgili açıklamaları sırasında çıktığını söyleyen Yokuş, "Aslında kimse kimseye bir şey söylememişti ama Ümit Bey'i konuşturmak istemediler. Çıkan tartışmada Örs'ü yumrukladılar. AK Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanı tarafından planlı bir gerginlik politikası arttırılarak sürüyor." dedi.

Türkiye günlerdir Meclis'te çıkan yumruklu kavgayı konuşuyor. AK Partili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden döndüğü kavga büyük gerilim yaratırken, olayın neden yaşandığı ya da tartışmanın neden çıktığı konusunda bugüne kadar iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemişti.

İYİ PARTİLİ YOKUŞ OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Kavganın en yakın tanığı olduğu TBMM'deki kavga anında çekilen fotoğraflara da yansıyan İYİ Partili Fahrettin Yokuş sessizliğini bozarak Sözcü'ye verdiği röportajda yaşanan kavganın perde arkasını anlattı.

"BUNU NEDEN YAPIYORSUNUZ DEDİK, YUMRUK ATTILAR"

Yokuş şu ifadeleri kullandı; "Ümit Beyaz konuşuyordu ve kürsüye yürüdüler, bakın kürsüye yürümek, kürsüde konuşana müdahale etmek burada Meclis içinde en son yapılacak iştir. Olay kürsü dokunulmazlığına saldırıyla başladı zaten ve devamında da biz"Arkadaşımıza bunu neden yapıyorsunuz" dediğimizde daha da saldırganlaştılar ve orada Hüseyin Beyi yumrukladılar. Hüseyin Bey kimseyi incitmeyen çok saygın biridirf.

"ADALET BAKANLIĞI ÜZERİNDE KONUŞMALAR YAPILIYORDU"

Ümit Bey daha yeni başlamıştı konuşmasına, yani grubumuz sırayla konuşuyor, o da son konuşmacıydı, yeni başlamıştı ve normal konuşmasını yapıyordu, ortada agresifleşecek bir durum yoktu. Adalet Bakanlığı üzerinde konuşmalar yapılıyordu, aslında Ümit Bey'e müdahale öncesi Ak Partililer grup başkanvekillerinin konuşmaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Bey bir açıklama yaparken ona laf atmışlardı, bu devam etti gitti Ümit Bey'in üstünde patladı. Aslında kimse kimseye bir şey söylememişti ama onu da konuşturmak istemediler. Bir önceki gün de başka gerginlikler olmuştu, bu hoşlarına gitmiş olmalı ki gerginliği sürdürmek ve konuşmaları engellemek istediler, sonuçta da saldırdılar.

"HERKESİ TEHDİT ETMEYE, KORKUTUP YILDIRMAYA BAŞLADILAR"

Planlı ve programlı, AK Parti Genel Merkezi ve Genel Başkanı tarafından –açıkça söylüyorum- planlı bir gerginlik politikası arttırılarak devam ediyor. Yani, kaybetme korkusu içerisinde kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi tehdit etmeye başladılar, herkesi korkutup yıldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani tabiri caizse Meclis'te bize söz hakkını bırakın su, ekmek bile vermeyecekler. O kadar agresif, o kadar saldırgan bir tavır içindeler ama biz bunları sağduyuyla aşacağız. Saldırıda arkadaşımız çok ciddi bir hayati tehlike yaşadı, aldığı darbe yüzünden kalp pili yerinden çıktı, çok şükür atlattı ama atlatamayabilirdi."

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Son Dakika Politika İYİ Partili Fahrettin Yokuş, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayı yorumladı: AK Parti ve genel başkanları planlı bir gerginlik politikası izliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Fahrettin Yokuş, TBMM'de yaşanan yumruklu kavgayı yorumladı: AK Parti ve genel başkanları planlı bir gerginlik politikası izliyor - Son Dakika
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