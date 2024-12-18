Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıya geçilmeden önce Aydoğdu ile Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında meydana gelen diyalog dikkat çekti.
Aydoğdu ile Katırcıoğlu arasındaki diyalog toplantı nedeniyle masaya konulan ve açık olan mikrofonlara şu şekilde yansıdı:
Konuşmanın sonunda ise Aydoğdu ve Katırcıoğlu'nun dikkatini mikrofonlar çekti. Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek "Neyse, şunlar çalışıyor mı" diye sorarken, Katırcıoğlu eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.
Aydoğdu daha sonra, "Başlayalım mı. Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce" sorusunu yöneltti.
Diyalogda ismi geçen "Derya Hanım", Mahinur Özdemir Göktaş'tan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Derya Yanık. AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şu anda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapıyor.
Son Dakika › Politika › Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım - Son Dakika
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