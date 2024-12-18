Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım - Son Dakika
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Politika

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım

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TBMM'de Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun toplantısında AK Partili Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ve Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki dikkat çeken bir diyalog, açık olan mikrofonlara yansıdı.

18.12.2024 19:04  Güncelleme: 19:35
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıya geçilmeden önce Aydoğdu ile Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında meydana gelen diyalog dikkat çekti.

"ÇOK YANLIŞ YAPTI BAKAN HANIM"

Aydoğdu ile Katırcıoğlu arasındaki diyalog toplantı nedeniyle masaya konulan ve açık olan mikrofonlara şu şekilde yansıdı:

  • Cengiz Aydoğdu: Çok yanlış yaptı Bakan hanım… Şimdi de Bakan'ı çağırmış.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Öyle mi?
  • Cengiz Aydoğdu: Çağıracakmış veya…
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Nereye çağıracak? Makamına mı çağırıyor Bakan,
  • Cengiz Aydoğdu: Yok komisyona falan demiş.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Bizim Derya Hanım mı çağırmış
  • Cengiz Aydoğdu: Öyle duydum, yanlış mı duydum. Öyle bir şey yok
  • Cengiz Aydoğdu: O zaman yanlış.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama benim ilgim dışındaysa bilemiyorum… Öyle bir şey olur mu ya…

MİKROFONLARI SONRADAN FARK ETTİLER

Konuşmanın sonunda ise Aydoğdu ve Katırcıoğlu'nun dikkatini mikrofonlar çekti. Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek "Neyse, şunlar çalışıyor mı" diye sorarken, Katırcıoğlu eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.

"BU MİKROFONLAR ÇALIŞIYOR MU?"

Aydoğdu daha sonra, "Başlayalım mı. Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce" sorusunu yöneltti.

İSMİ GEÇEN KİŞİ ESKİ BAKAN DERYA YANIK

Diyalogda ismi geçen "Derya Hanım", Mahinur Özdemir Göktaş'tan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Derya Yanık. AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şu anda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapıyor.

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Kaynak: ANKA

Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cengiz Aydoğdu, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    ülkede böyle şeyleri sorgulayacak kimse kalmadı da Allah'a ne diyeceksiniz siz onu düşünün 63 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bilerek yapılmadı aman hesap sorulacak 24 3 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    montaj dış minnak fetöş oyunu asılsız haber ezanı susturamazlar vs vs dezenfarmasyonla mücadele merkezi devreye girer sonucu biliyoruz o kadarrrrrr 10 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz hooppp ordayız misali ülke valla ?? 5 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    evet çalışıyor 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    sabah görevden uzaklaşır 0 0 Yanıtla
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