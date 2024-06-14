TBMM Dilekçe Komisyonu 28. Yasama Dönemi'nde 9 Bini Aşkın Başvuruyu Değerlendirdi

Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu, 28 Yasama Dönemi'nde 9 bini aşkın başvurudan 4 bin 721'i hakkında karar verdi. En fazla yasal düzenleme talebi, "çalışma ve sosyal güvenlik", "çevre yönetimi" ve "adalet hizmetleri" başlıklarında geldi.

TBMM Dilekçe Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Meclis'e ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Komisyon, 28. Dönem'de gerçekleştirdiği 21 toplantıda 9 bin 684 dilekçe hakkında 4 bin 721 karar aldı.

Komisyon Başkanı Sunay Karamık, başvuru konuları itibarıyla değerlendirildiğinde en fazla yasal düzenleme talebi gelen ilk üç konu başlığının sırasıyla "çalışma ve sosyal güvenlik", "çevre yönetimi" ve "adalet hizmetleri" olduğunu belirtti.

Karamık, 150 yıllık geçmişiyle Meclis'in en eski komisyonu ve sağlam teamülleri olan Dilekçe Komisyonunun, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı idarenin oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

En çok başvuru İstanbul, en az başvuru Tunceli'den

Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 9 bin 684 başvuru geldi. Komisyona 2 bin 369 başvuru ile en çok dilekçe gönderen il İstanbul oldu. İstanbul'u 1166 başvuru ile Ankara, 607 dilekçe ile İzmir, 307 başvuru ile Bursa ve 297 başvuru ile Antalya takip etti.

Dilekçe Komisyonuna 3 dilekçe ile en az dilekçe gönderen il Tunceli olurken, Tunceli'yi 7 başvuru ile Kilis, 10 başvuru ile Gümüşhane, 11'er başvuru ile Çankırı ve Iğdır izledi.

"Kurban satışına fiş kesilsin"

Vatandaşların komisyondan ilginç talepleri de oldu. Kurban satışlarının fiş ve fatura kesilerek yapılmasıyla ilgili komisyona ulaşan bir dilekçede, konunun "kamu spotu" haline getirilmesi talep edildi.

Nakit ödemelerde para üzeri olarak 1 kuruş verilemediği için bu paranın devlete kazandırılması ve bir fon oluşturularak toplanan paranın SMA hastası bebeklerin tedavilerinde kullanılması talebi de komisyona iletildi.

Komisyona, Bitcoin'in de resmi para birimi olarak kullanılması, ekmek satışının küçük bakkallarda yapılması, döviz alım ve satımının yasaklanması, altın yatırımlarının belgelenmesi ve kayıt dışı kalmaması, devletin gelir kazancının artırılması, yatırımcının mağdur olmaması için devlet bankalarında çeyrek ve yarım altın ile Cumhuriyet altınının fiziki olarak alış ve satışının yapılabilmesi, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılması, bankaların cumartesi günü öğle saatine kadar açık olması ve kira sözleşmelerinin elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılması gibi öneriler de geldi.

"Kavgada ilk darbeyi vurana para cezası verilsin"

Bir kamu kuruluşundan emekli olan vatandaş, aldığı emekli ikramiyesi ve aylıklarını faiziyle birlikte iade etmeyi teklif edip eski işine geri dönmek istediğini belirtti.

Televizyon kanallarındaki gündüz programlarının yayından kaldırılması, boşanma davalarının sürelerinin kısalması, devlet tarafından verilen evlilik kredilerinin çocuk sahipliği sayısına göre geri ödemesinin alınmaması önerileri de öne çıkan dilekçeler arasında yer aldı.

Toplumda şiddetin arttığını belirten bir vatandaş, "kavgada ilk darbeyi vurana para cezası kesilsin" önerisinde bulundu.

Yapay zeka uygulamaları vasıtasıyla işlenebilecek suçların tanımlanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması talebi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle her mahalleye birer adet hayır çeşmesi yapılması önerisi, yunus parklarının kapatılması talebi de öneriler arasında dikkati çekti.

Çözüme kavuşturulan başvurular

Komisyonun girişimi sonucu engelli oğlunun yaz okuluna gidebilmesi için alınması gereken servis hizmetlerini alamadığını belirten bir vatandaşın çocuğunun yaz okuluna taşınmasına karar verildi ve taşınmadıkları süreden sorumlu olan şube müdürü ve şefe, açılan soruşturma sonucunda disiplin cezası verildi.

Malatya'da depremde hasar alan bir köy evinin tadilatı için gelen yardım talebi üzerine vatandaşa bireysel yaşam konteyneri teslim edildi.

Arsasına ait yolu komşusunun kapattığından, yetkililerin ise duruma müdahale etmediğinden yakınan bir vatandaşın talebiyle ilgili girişim sonucu ilgili belediye tarafından kamu yolundaki geçişi kapatan taşlar vasıtasıyla yapılan işgal kaldırıldı.