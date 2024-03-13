TBMM Dilekçe Komisyonuna İlginç Talepler

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi.
Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıs 2023'ten bu yana 7 bin 186 başvuru yapıldı.
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda, önceki dönemden devredenlerle birlikte 14 bin 811 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.
Komisyona en çok başvuru çevre yönetimi, çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri, askeri işlemler, şehircilik (konut-barınma), eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, mahalli hizmetler, sağlık hizmetleri ile vergi ve mali hizmetler konularında geldi. Müracaatlarda il bazında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekti.
Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların yüzde 88'i elektronik posta, yüzde 5'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti.
İlginç dilekçeler
Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.
Komisyona başvuran bir kişi, havalimanlarında temel ihtiyaçların pahalı olmasından şikayet ederken, bir vatandaş siyasetçiler tarafından izni olmadan telefonuna gönderilen kısa mesajlardan yakındı.
Vatandaşlar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması, il idaresinin yeniden düzenlenerek valilik ve belediye başkanlığı makamlarının birleştirilmesi, kamu personeli alımlarında belirlenen 35 yaş şartının kaldırılması, belli koşulları sağlayan ev kadınlarının emekli olabilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, 25 Aralık Noel Bayramı'nın resmi tatil olarak kabul edilmesi gibi farklı taleplerle komisyona başvurdu.
Bir başvurucu, vatandaşların baro başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmesini isterken Türk lirasına ek olarak Bitcoin'in de resmi para birimi olarak kullanılması ilginç talepler arasında yer aldı.
Komisyona, "döviz alım ve satım işlemlerinin yasaklanması; İstanbul Boğazı'nda bulunan geçiş güzergahlarından en az birinin ücretsiz olması; Türk vatandaşlarının imza sayısı aranmadan kanun teklifi verebilmesi ve verilen teklifin kısa sürede oylamaya sunulması" talepleri de iletildi.
Kiracı ve ev sahibi ilişkisinin e-Devlet üzerinden kurularak özellikle fiyata ve vergilendirmeye dair sürecin devletin gözetiminde ilerlemesi, köy ve mahalle muhtarlıklarının işlevlerini yitirmeleri sebebiyle kaldırılması gibi taleplerin sunulduğu komisyona iletilen en ilginç başvurulardan biri "Pi sayısı" ile ilgili oldu. Pi sayısının irrasyonel olmaktan ziyade 'süperrasyonel' olduğu tezini sınamak için sismolog, jeolog, istatistikçi ve bilgisayar mühendisi çalışma arkadaşları aradığını belirten bir başvurucu, komisyondan yardım istedi.
Bir vatandaş kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlanması talebiyle komisyona dilekçe gönderirken, engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesi de talepler arasında yer aldı.
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