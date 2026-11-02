TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Türkiye, bölgesinde hem barışın inşasına hem de barışa katkı veren ülkelerden birisidir"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel sorunların çözümünde adres olarak görüldüğünü belirterek, "Hem doğuda hem batıda hem güneyde hem de kuzeyde bu çok net görülüyor. Afrika'da da bu aynı netlikte görülüyor. Türkiye bölgesinde hem barışın inşasına hem de barışa katkı veren ülkelerden birisidir en son Mekke anlaşması bu anlamdaki bir girişimdir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Almanya'daki resmi temasları öncesinde komisyon üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile birlikte Türk medya mensuplarıyla bir araya geldi. Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet'in daveti üzerine Almanya'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, başkent Berlin'de muhatapları ile yapacakları görüşmede Almanya-Türkiye ilişkilerini, Almanya'daki Türk toplumunun sorunlarını ve güvenliğini, terörle mücadeleyi ve küresel sorunları ele alacaklarını ifade etti.

"Avrupa, dün hasta adam dediği ülkeden bugün şifa arıyor"

Oktay, bir gazetecinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğinin ne zaman gerçekleşeceği yönündeki sorusuna da "Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne tam üye olup olmamamızın o kadar da önemli olduğunu ben şahsi olarak bunu ifade ediyorum. Biz buna çalışacağız Türkiye olarak. Bu strateji önceliklerimizden birisidir ama tam olarak üye olup olmamamız aslında bizim bu bizi yolumuzdan engellemez" cevabını verdi.

Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji ve enerji alanında yaptığı hamlelere dikkat çekerek, bu gücün, pek çok alanda sorun yaşayan Avrupa için avantaj olacağını ve kazanın da Avrupa olacağını belirtti. Oktay, "65 yıllık bir süreçten bahsediyoruz 63 yıldır dediniz bu süre içerisinde hatırlayın bir çok kriterler gündeme geldi. En sonunda biz dedik ki bu siyasi bir karardır teknik bir karar değildir. Dolayısıyla biz gerekirse buna Ankara kriterleri der yürürüz yolumuza dedik ve yürüdük. Bunu konuştuğumuzda Türkiye 200 belki 250 milyar dolar civarındaki bir ülkeydi gayet saf yurtiçi hasılası bakımından. Şimdi 1,8 trilyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz, 600 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmi olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve savunma sanayi boyutuna baktığımızda ileri teknolojiyi kullanabilen yeni savunma teknolojileri ve konseptlerini artık dünyanın gündemine sokan bir ülkeden bahsediyoruz. ve şimdi bunu diğer sektörlere yaymaya çalışıyoruz yani enerji bunun başında ve sağlık bunun başında turizmde zaten geldiğimiz nokta belli ve diğer sektörlerde adım adım devam edecek. Dolayısıyla bizim kadar bunu Avrupa Birliği'nin de düşünmesi lazım. Biraz önce Avrupa Birliği'nin kendi içindeki dezavantajlarının çok net bahsettim. Burada net kazanan Türkiye'den çok Avrupa Birliği'nin kendisi olacaktır aslında. 100 yıl öncesinde 150 yıl öncesinde Avrupa'nın hasta adamı dedikleri ülke, bugün aslında Avrupa'nın kendisinin hastalandığı ve şifayı aradığı bir ülke konumuna gelmiştir. Dolayısıyla biz kendi bildiğimiz yolda ama kendi vatandaşlarımızın çıkarı Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bizi Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında buluşturursa her iki taraf da kazanır. Bunu arzu ederiz çünkü bölgenin daha istikrarlı olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın sorunları da doğrudan heybemizde olacak"

Fuat Oktay, Berlin'deki görüşmeleri sırasında ele alınacak konulara ilişkin olarak da "Vatandaşlarımızın sorunları da doğrudan heybemizde olacak. Hem buradaki bugün görüştüğümüz vatandaşlarımızın hem büyükelçiliğimizden aldığımız brifingde dile getirilen bir çok konu var aynı şekilde. Yarın iş insanlarımızla görüşeceğiz orada da yine yeni fırsatları yeni bu fırsatların değerlendirilmesi ile potansiyeli gerçekliğe dönüştürülmesi ile ilgili de gerek meclisteki arkadaşlarımızın gerekse de onlar aracılığıyla federal hükümetteki ve eyaletlerdeki engellerin kaldırılması konusu da gündemimizde olacak. Vize bunlardan olmazsa olmazı zaten. Gümrük Birliği güncellemesi yine bu olmazsa olmazlarından bu konular. Göreceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz. Güvenlikle ilgili tartışmalar yine vatandaşlarımızdan gelen sadece Avrupa Birliği çerçevesinde değil ama ikili boyutta da şu anda Türkiye'de de İçişleri ve Adalet Bakanlığımız bünyesinde devam eden çok güçlü terörle mücadele veya iç güvenlikle ilgili mücadeleler var onların bazı ayaklarının Avrupa'daki ülkelerde olduğunu görüyoruz. İşte bu konuda da iş birliği zaten ilgili bakanlıklarımız nezdinde devam ediyor. Biz de parlamenter diplomasiyi bu anlamda yoğun şekilde kullanmayı değerlendirmeye arzu ediyoruz. Dolayısıyla buradaki vatandaşımızın hem sağlık boyutunda hem emeklilik boyutunda yaşadıkları sorunlar veya güvenlik boyutunda yaşadığın sorunlar ve Avrupa'daki değişimleri görüyorsunuz zaten sokaklardaki sokak hareketlerini veya aşırı sağa veya sol boyuttaki yeni gelişmeleri bunların vatandaşlarımız üzerinde bir hak kaybına veya bir güvenlik riskine dönüşmemesi ile ilgili biz yine dediğim gibi parlamenter diplomasi boyutunda üzerimize düşeni yapacağız. Tüm bu konular uzun bir liste var cebimizde. Zaten birlikte çalışıyorduk bundan sonra yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bölge artık kana doymuştur ve kandan bıkmıştır. Çatışmalardan, savaşlardan bıkmıştır"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorusu üzerine küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Oktay, Türkiye'nin barış çabalarının sadece Avrupa'da değil, Avrasya'da Orta Doğu'da, Afrika'da ve Balkanlar'da çok net görüldüğünü belirtti. Fuat Oktay, "Hem doğuda hem batıda hem güneyde hem kuzeyde bu çok net görülüyor. Afrika'da da bu aynı netlikte görülüyor. Aslında diğer boyuta baktığımızda durum aynı. Ülkeler bazında ABD ve Rusya'da da bu çok net şekilde görülen bir resim. Türkiye artık sadece bölgesindeki sorunlarla uğraşan değil ama tam tersi net bir mesaj veren ve bu mesajın da gerçekleştirmeye çalışan bir ülke. Verdiğimiz mesaj nedir? Bölge artık kana doymuştur ve kandan bıkmıştır çatışmalardan savaşlardan bıkmıştır. Dünyada özellikle uluslararası sistem çökmüştür yani bugün dünyadaki savaşlara çatışmalara ve sorunlara çözüm üretmeyen uluslararası bir sistem vardır. Birleşmiş Milletler bunun ana göstergelerinden birisidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sadece beş ülkenin iki dudağı arasında olan veto hakkıyla çözüm üretme şansınız yok" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi noktasında Türkiye'nin ilk günden beri diplomatik çabaları olduğunu vurgulayan Dışişleri Komisyon Başkanı Oktay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefonda görüşmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ankara'da bir araya gelmesini Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümü için gösterdiği çabalara işaret ettiğini ifade etti. Oktay, "Türkiye'de ev sahipliği yapma da dahil Ukrayna-Rusya ve ABD devlet başkanlarının Türkiye'de buluşması da dahil aslında her konuda tüm diplomatik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda İran konusunda da yine tüm taraflar da görüşebilen ve güvenilirliği olan bir konumdayız" dedi.

"Bölgede İsrail denen bir baş belası var"

Türkiye'nin İsrail saldırısı altındaki Gazze'de akan kanın durdurulması için de yoğun çaba harcadığını hatırlatan Fuat Oktay, "Bölgede öyle bir baş belası var ki İsrail denen bir baş belası, sadece kendi sınırları içerisindeki insanların soykırımıyla da yetinmeyip, onun da ötesinde komşularına her gün komşularına saldıran yayılmacı bir politikayla da bütün bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. Dolayısıyla Türkiye olarak burada da sadece Filistinliler boyutu da değil çözüm bulunduğunda hem Filistinler hem de İsraillilerin güven içerisinde yaşayabileceği iki devletli çözüm önerisinde ısrarla vazgeçilmeden BM parametreleri çerçevesinde hayata geçirilmesini arzu ediyoruz ve bu konudaki çalışmalarımız da bütün yoğunluğu ile devam ediyor" diye konuştu. Oktay, "Balkanlar da buna dahildir. Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın yine lider diplomasi boyutundaki etkinliği ve duyulan saygı olmasa bugün Balkanlar'da bambaşka bir resmi görebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye, bölgesinde gerçekten barışa hem barışın inşasına hem de barışa katkı veren ülkelerden birisidir. En son Mekke Anlaşması'na baktığınızda da bu da o anlamdaki bir girişimdir" dedi.

"Entegre olun asimile olmayın"

Oktay, İHA muhabirinin, Türkiye'den Almanya'ya İşgücü Anlaşmasının 65. yılına denk gelen ziyaretine dikkat çekerek Türk toplumunu bu anlaşmanın 75. veya 100. yılında nerede gördüğüne ilişkin bir sorusunu da cevapladı. Oktay, "Biz şunu istiyoruz vatandaşlarımızdan bulunduğumuz ülkeyle entegre olun asimile olmayın ama entegre olun yani dilinizden vazgeçmeyin değerlerinizden vazgeçmeyin asimile olmayın ama entegre olun. Yani o ülkede ayaklarınız sağlam yere bassın. Siyasette söz sahibi, ülkenin yönetiminde, eyaletlerin yönetiminde, meclislerin yerel yönetimlerde söz sahibi yani kendisi buranın vatandaşı olarak söz sahibi. Almanya'nın vatandaşı olarak söz sahibi. Onun ötesinde yüksek teknolojili alanlarında ve katma değeri yüksek alanlarda büyük iş insanlarımızı görmek istiyoruz. Dolayısıyla bulundukları yerde mutlu ama son derece başarılı etkin sözü geçen hem sivil toplumları örgütleri nezdinde hem kamuda hem de iş dünyasında ama aynı şekilde de ülkesiyle ve milleti ile de bağlarını koparmamış, iki ülke arasında ve Avrupa ile Türkiye arasında da güçlü köprü vazifesinde kuran bir buradaki 75. yılında Türk kardeşlerimizi görmeyi arzuluyoruz" dedi.

TBMM heyetinin Berlin'deki yoğun görüşme trafiği

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Almanya Berlin'deki Türk toplumu ve Türk dernekleri ile bir araya gelecek Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşları ve Alman basın mensuplarının katılacağı bir panele katılacak.

Dışişleri Komisyonunun temaslarının ağırlıklı olarak gerçekleşeceği adres ise Alman Federal Meclisi (Bundestag) olacak.

Heyetin, Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ve Alman parlamenterlerle yapacağı görüşmelerde Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi ve ekonomik boyutu, terörle mücadele, Almanya'daki Türklerin güvenliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi önemli başlıklar ele alınacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yer aldığı heyetin Berlin temasları yarın sona erecek.