AK Parti Grup Başkanvekili: Türkiye, Suriye ve Irak'ta toprak bütünlüğünü korumak için oradadır

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye, Suriye'de, Irak'ta bu ülkelerin toprak bütünlüğüne halel gelmemesi için oradadır. Uluslararası hukuktan kaynaklı bir şekilde 85 milyon insanımızın, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, bütün yurttaşlarımızın hepsinin can, mal, ırz, namus güvenliğini muhafaza için oradadır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, elinde 2022 ve 2023 yılında mülakatları yapılan kaymakamlık sınavlarının bir listesi olduğunu ve bu listelerin incelenmesini isteyerek, "Hangi siyasilerin, hangi devlet görevlilerin yakınları şu listeye kolayca girebilmiş, derdimiz budur. Şu kayırmacılığı gören gençlerimiz, umudunu kaybediyorlar." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarımın ağırlıklı olarak yer altı sulamasına bağlı olduğunu belirterek, bu nedenle bölgede elektrik problemlerinin olduğunu söyledi.

Elektrik borçlarının ödenememesi sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığını ve birçok üreticinin mağdur durumda olduğunu anlatan Çömez, tarlaların yarıya yakınının şu anda ekilmemiş durumda olduğunu belirtti.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin Çömez, "İktidar yetkilileri tarafından bunun Türkiye'ye maliyetinin 33 milyar lira olduğu ifade edildi. Sadece kur korumalı mevduatla Türkiye'ye 45 milyar dolarlık bir fatura geldi." diye konuştu.

" Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik, "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" şiarıyla barış iklimini hakim kılmak amacıyla 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekatın bir bağımsızlık mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan yegane tarafın Rumlar olduğunu kaydeden Kılıç, "Kurulan müzakere masalarını dağıtan, uzlaşmaya yanaşmayan, çözüm ümitlerini dinamitleyen Rumların tüm çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'den 800'ü aşkın paramiliter gücün, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasıyla operasyonlara katıldığına dair iddialar olduğunu söyleyerek, bu iddialara ilişkin yetkililerden bir açıklama beklediklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde "personelin siyasi saiklerle işine son verildi" iddiası

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin muhalefete muhalefet etmeyeceğini ancak gerçek dışı söylemleri yanıtlamak zorunda kaldıklarını belirterek, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın dün Genel Kurul'da yaptığı konuşmasındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli baskılarla 4 binin üzerinde belediye çalışanının işine siyasi saiklerle son verildiğine yönelik iddiasına yanıt verdi.

12 binden fazla çalışanın olduğu bir belediyede personel hareketliliğinin son derece doğal olduğunu savunan Günaydın, "Bu, siyasi saiklerle yapılıyorsa belediye başkanına siyaseten döner." dedi. Günaydın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in son mahalli idareler seçimlerinde oyunu yüzde 59,5'e çıkardığını ve görevini layıkıyla yaptığını söyledi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştiren Günaydın, "Bir taneniz ayda 12 bin 500 lirayla geçinin de enflasyona eziliyor musunuz, ezilmiyor musunuz görelim." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Bütçeye maliyeti bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL" şeklindeki açıklamasına değinen Günaydın, "Siz, epistemolojik yaklaşımlar diye diye 1 trilyon 200 milyar TL'yi gömmediniz mi? 1 trilyon 200 milyar liranın yalnızca yüzde 2,75'idir, 16 milyon emekliye verdiğiniz 2 bin 500 lira zam." değerlendirmesinde bulundu.

"Ön kapıdan ikazlarda bulunuluyor, arka kapıdan bu konuda her türlü alımlar devam ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, hükümetlerine yönelik birtakım eleştiriler ve haksız ithamlarda bulunulduğunu belirterek, iddia sahiplerinin iddialarını ispatlamasını istedi.

Mülakat meselesinin gündeme geldiğini ancak gerçek dışı bilgilerle kamuoyunun aldatıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Hepimizin malumu değil mi Sayın Mehmet Moğultay'ın ve Sayın Seyfi Oktay'ın 'Bin hakim ve savcı kadrosunu tabii ki CHP'lilere verecektim, SHP'lilere verecektim.' demesi." ifadelerini kullandı.

KPSS sınavları çerçevesinde mülakatsız da kamuya alımların söz konusu olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, kariyer mesleği niteliğindeki mesleklerle ilgili AK Parti iktidarlarından önce de mülakatların yapıldığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "CHP'li belediyelerdeki eş dost atamaları her zaman gündeme geldi. Sayın Özgür Özel bu konuda hatta birtakım beyanlarda bulundu, ikazlarda bulundu. Ama ön kapıdan ikazlarda bulunuluyor, arka kapıdan bu konuda her türlü alımlar devam ediyor." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin, Suriye'de, Irak'ta bu devletlerin toprak bütünlüğüne halel gelmemesi için orada olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuktan kaynaklı bir şekilde 85 milyon insanımızın, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, bütün yurttaşlarımızın hepsinin can, mal, ırz, namus güvenliğini muhafaza için oradadır. Bu konuda PYD'siyle, YPG'siyle, DAEŞ'iyle, PKK'sıyla, bütün teröristlerin başını ezmektedir ve ezecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Kürt, Arap, hangi ırktan, renkten olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin eşit yurttaşlar olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, bunun dışındaki yaklaşımların hepsinin bu duygudaşlığı ortadan kaldırmaya, bu topraklara, bu millete, bu devlete, bu medeniyete aidiyet bilincini ortadan kaldırarak emperyalistlerin ve siyonistlerin uşağı haline getirmeye dönük propaganda olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, "Teröristlerin iddialarıyla ne ordumuza ne grubumuza ne milletimize ne devletimize ne 85 milyon insana birtakım yakışıksız ifadeler kullanmak doğru değil. Bizi Kürt düşmanlığıyla tanımlamak ancak PKK'nın bir yaklaşımı olabilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'dan "Fiskobirlik" açıklaması

Aynı zamanda Fiskobirlik Başkanı da olan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, TBMM Katip Üyesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmasındaki iddialarına cevap vererek, kurumu 2007'de devraldıklarında yüzde 100'ü satışa çıkarılan gayrimenkullerin yüzde 90'ını kurtardıklarını söyledi. O dönem kurumun 140 milyon dolar karşılığı bir borcu olduğunu belirten Bayraktar, 17 yıldır görev yaptığı bu kurumdan hiçbir zaman maaş ve harcırah almadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın fındığın katma değerinin dünyada artırılabilmesi ve dünya piyasalarındaki payının artırılabilmesi için bir tırnak ucu kadar iş yapılmadığını savunması üzerine Bayraktar, "Biz geldiğimiz zaman fındıktan ortalama ihracat gelirimiz 500 milyon dolar civarındaydı; bugün ihracat gelirimiz 2,5 milyar dolar civarında." karşılığını verdi.