AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: İsrail'in hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı kabul etmemiz mümkün değil

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, " İsrail'in muhalefet partisinin sözde lideri Lapid, İsrail'in sözde Dışişleri Bakanı Katz ve Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders, organize şekilde dünya üzerindeki mazlumların sesi ve umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardır. Sabıkası bozuk bu çapsızların ifadelerini kabul etmemiz asla mümkün değildir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Mavi Vatan'ın milli bir siyaset çizgisi olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını kınayan Şahin, "İsrail, ne yaparsa yapsın, soykırım ve insanlık suçunun üzerini örtemeyecektir. Netanyahu ve diğer yetkililer insanlık vicdanında, uluslararası mahkemelerde hesap verecektir." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin gerekçesinin yetersiz olduğunu ifade eden Şahin, sokakların güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahin, hayvanlara özel yaşam alanının oluşturulmasını isteyerek, "Bu iş, belediyelerin tek başına yapacağı iş değildir. Merkezi yönetimin, elini taşın altına koyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun zamanında öngörülemediğini kaydetti.

"Öldürme ve ötanazi" fikrini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Çömez, kısırlaştırmanın ve alınacak önlemlerin, sorunu çözeceğini söyledi.

Çömez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlatarak, "Vahşi Batı'da, bu zulüm açıkça destekleniyor ve ayakta alkışlanıyor." ifadesini kullandı.

Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasını isteyen Çömez, İncirlik'ten kalkan ABD uçaklarının da denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Turhan Çömez, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını kınadı.

"Mavi Vatan, bir masal, hikaye değildir" diyen Çömez, Mavi Vatan ülküsünden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

"Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek ecdadımızın mirasıdır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarını kınadı.

Türkiye'nin Filistin'e desteğinin "siyonist aklı" çılgına çevirdiğini vurgulayan Kılıç, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun da sonu öyle olacaktır. Katil İsrail şunu bilsin ki Türkiye, Filistin'e çok uzak değildir. Gönüllü Kudüs Bozkurtları her daim nöbettedir. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek ecdadımızın mirasıdır." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Batman- Siirt Çevre Yolunda kazaların meydana geldiğini aktararak, söz konusu yolda önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze'deki saldırılarının arttığına işaret eden Koçyiğit, mazlum Filistin halkının her gün katledildiğini dile getirdi.

"Emeklilere 12 bin 500 lira vermeyi çözüm mü sayıyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini kabul etmediklerini, devletin yanında durmayı görev bildiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'le ilgili açıklamalarını hatırlatan Emir, "Önce Kürecik gözden geçirilmelidir. Bunlar için ne yaptınız?" diye konuştu. Emir, dış politikanın ulu orta değil, daha ciddi ve daha ağır başlı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İşsizlik rakamının 10 milyonun üzerine çıktığını söyleyen Emir, iktidarın işsizliği hafife aldığını kaydetti. Emir, "İşsizlik sorunu yakıcı bir hal almaktadır." dedi.

Emir, belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçlarının tahsiline ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşların, kimin hizmet etmeye çalıştığını, kimin hizmet edenin elini kolunu bağlamaya çalıştığını gördüğünü aktardı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Emir, şöyle devam etti:

"Sabahlara kadar çalışıp hayvanları katledecek bir yasayı çıkarıp oradan da tatile gideceksek, bizim buna itirazımız var. AKP Grubu'na sesleniyorum; beyler nereye gidiyorsunuz, hangi sorunu çözdünüz de gidiyorsunuz? Emeklilere 12 bin 500 lira vermeyi çözüm mü sayıyorsunuz? Açlık sınırı 20 bin lira, nereye gidiyorsunuz? Asgari ücrete zam yaptınız mı? Bunu çözmeden nereye gidiyorsunuz? İzmir'de iki vatandaşımız yaşamını yitirdi. 'Gelin araştıralım' dedik bunu bile araştırmadınız. Bunu araştırmadan nereye gidiyorsunuz? 1 milyon atanmayan öğretmen var. Bu sorunu çözmediniz, kılınızı kıpırdatmadınız. Bu sorunu çözmeden nereye gidiyorsunuz? Bu, neyin tatilidir. Bu Meclis'in halkın gerçek gündemiyle uğraşmasının zamanı gelmiştir. Bu mücadelenin verilmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Kendini bilmezlere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bazı paylaşımlarda bulunulduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"İsrail'in muhalefet partisinin sözde lideri Lapid, İsrail'in sözde Dışişleri Bakanı Katz ve Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders, organize şekilde dünya üzerindeki mazlumların sesi ve umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardır. Sabıkası bozuk bu çapsızların ifadelerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye, insan haklarının, demokrasisinin, hakkın ve hukukun sesi oldukça böylesi kendini bilmezlere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Katliam şebekesi mensuplarının, zulüm ordularının başına geçmek için sıra bekleyen şuursuzların, aklını kiraya vermiş faşist müptezellerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaları yürüdüğümüz yolun doğruluğunu ispat eder durumdadır. Elinden kan damlayan, vicdan ve merhameti yerden yere vuran kaosun değirmenine su taşıyan böyle alçakların saldırısına uğramak, Cumhurbaşkanımızın yakasındaki onur nişanesi olarak yerini alacaktır."

Son dönemde orman yangınlarının arttığını ifade eden Yenişehirlioğlu, yaşanan yangınların doğal yaşamı tehdit ettiğini vurguladı.

Yenişehirlioğlu, iktidarları döneminde, ormanların korunması, orman varlığının artırılması, yaşanabilecek yangınların önlenmesi için çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Yangınla mücadelede ileri teknoloji ekipmanların kullanılmasının yangına ilk müdahale süresini kısalttığını bildiren Yenişehirlioğlu, "Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. Bu teknolojik imkanlar sayesinde, yangınlara ilk müdahale süresi 45 dakika iken bugün bu süre 11 dakikaya düşmüştür." bilgisini verdi.

Türkiye'nin bulunduğu her noktada hukukun korunması ve adaletin tecellisi için mücadele ettiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, "Mavi Vatan'ın itibarını birtakım anlamsız çıkışlarla zedelemeye çalışmak bir yana, verilen destansı mücadele için ortak bir irade ortaya koymak hepimizin görev ve sorumluluğu olmalıdır. Türkiye'nin ulusal menfaatlerine zarar veren anlayışı şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Erkan Akçay'a geçmiş olsun dilekleri

Yenişehirlioğlu'nun, rahatsızlanan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın ameliyatının tamamlandığını bildirmesi üzerine, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Kurulda bulunan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan da geçmiş olsun diledikleri Akçay'ın, kısa sürede Meclis çalışmalarına katılacağını belirtti.