TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek. Terörsüz bölge, aynı zamanda küresel adaletin de sağlanması demek." dedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin bazı grup başkanları ile grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, dün Genel Kurul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemini sırasındaki arbedeyi hatırlatarak, milletvekillerinin yaşananlara ilişkin ciddi bir muhasebede bulunması gerektiğini söyledi.

Ekmen, bakanların bu sistemde atanmasının siyasi sorumluluğunun Cumhurbaşkanı'nda olduğunu ancak Genel Kurul'daki yemin töreninin de tamamlayıcı bir işlem olduğunu belirterek, "Her hal ve şartta merdivenlerin kanlandığı, kürsü güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda yapılan yemin töreninin Anayasaya ve İçtüzüğe uygun bir işlem olduğunu ileri sürmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM başkanvekillerinin bu süreci nasıl yöneteceğinin İçtüzükte açıkça yazdığını anlatan Ekmen, "Kürsüye yürümek ve süresiz bir işgal görüntüsü yaratmak ne kadar tartışmalı ve yanlışsa, kürsüyü bu durumdan kurtarmaya çalışmak da o kadar yanlıştır." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, dün Genel Kurulda yaşananlara ilişkin, Meclis'te beklenenin kavga etmek değil, siyaset üretmek olduğunu belirtti.

Dünkü arbedede yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Buldan, böyle bir olayın bir daha tekrarlanmaması temennisini ifade etti.

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeleri dolayısıyla Genel Kurulu kendi yerine yönetmek için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a ricada bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Bozdağ'ın bu ricasını kırmayarak nöbeti devraldığını dile getiren Buldan, "O günün akşamı bakan atamaları yapıldı. Ben, bu görevden kaçan birisi değildim. Sayın Bekir Bozdağ'dan bu meseleyi bilmemekle birlikte bir şey rica ettim, o da kabul etti, benim yerime iki saatliğine Meclis'i yönetti. Bütün bunlar, bakan atamaları vesaire bundan sonra gerçekleşti. Yani planlı yapılmış bir şey değil, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının birçok açıdan eleştirdikleri bir atama olduğunu belirtti.

Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP'ye yönelik hukuki süreci başlattığını söyleyen Çömez, "Peki böyle bir isim adalet mekanizmasının en başına getirilirse ne olur? Davayı açan kişi, davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş olur. Peki, böyle bir tabloda, böylesine önemli davalarda iddia makamında olup daha sonra hakimlerin başına geçen bir Adalet Bakanı hakkıyla ve layıkıyla bu süreci yönetebilir mi? Bizim açımızdan 'hayır', yönetemez." dedi.

Çömez, dün Genel Kurulda Bakanların yemin töreninde yaşananları değerlendirerek, törenin TBMM'ye yakışmayacak manzaralara sahne olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın töreni sırasında Genel Kurulu doğru yönetmediğini iddia eden Çömez, "En ön sırada oturmama rağmen ben yemini ne gördüm ne de duydum. Tutanaklara baktığım zaman, tutanaklarda da detay yok. Böyle bir tabloda 'ben yaptım, oldu" diyebilir misiniz? Yakışıyor mu bize?" sorularını yöneltti.

"Kaosun değil, istikrarın tarafındayız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, dün Bakanların yemin töreninde, TBMM'nin manevi ağırlığıyla ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak manzaralara şahitlik ettiklerini söyledi.

Demokrasinin tahammül ve nezaket rejimi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Biz, kaosun değil, istikrarın, çatışmanın değil, uzlaşının, gürültünün değil, aklıselimin tarafındayız." diye konuştu.

Kılıç, Cumhur İttifakı'nı "Türkiye'nin geleceğini inşa eden sarsılmaz bir kader birliği" olarak nitelendirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle göreve gelen, anayasal yeminlerini ederek vazifelerine resmen başlayan yeni Bakanlarımızın hukuki meşruiyeti tartışmasızdır. Devlet yönetiminde esas olan devamlılıktır ve atanan Bakanlarımız milletimize hizmet yolunda atacakları her adımda Cumhur İttifakı'nın iradesini ve devlet aklının gücünü yanlarında bulacaklardır. Yasama ve yürütme organları, kuvvetler ayrılığı prensibi içinde ancak büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ahenkle çalışmaya devam edecektir. Bizim gündemimizde suni krizler değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ve aziz milletimize hizmet aşkı vardır. Devlet ciddiyet ister, siyaset mesuliyet ister. Bizler milletimizin emaneti olan bu kutlu çatıyı kısır çekişmelere kurban etmeyecek, hukukun, adaletin ve milli iradenin teminatı olmaya devam edeceğiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, dün Meclis'te yaşananları kabul etmelerin mümkün olmadığını belirtti. Ekonomiye dair eleştirilerini dile getiren Temelli, dezenflasyon programının çöktüğünü iddia etti.

Temelli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yılına ilişkin enflasyon tahmin aralığının, yüzde 15 ile yüzde 21 olarak güncellenmesine de değindi. Temelli, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın konuya ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün Genel Kurul'da yaşananların "nahoş" olduğunu ve kimsenin bu görüntüleri tasvip etmeyeceğini anlattı. Adalet Bakanı Gürlek'in yemininin hukuken geçersiz olduğunu ileri süren Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de eleştirdi.

TCMB'nin 2026 yılına ilişkin enflasyon tahmin aralığını revize etmesine tepki gösteren Emir, "Ne oldu Merkez Bankası, senin bu hedeflerine göre zamlar verilmedi mi? Emeklinin, memurun, işçinin zamları buna göre verilmedi mi? Önce, çaldınız vatandaşın sofrasından, cebinden, maaşından, şimdi diyorsunuz ki, daha 1'inci ayda, ocak yeni bitmiş 'biz bu enflasyonu tutturamayacağız'. Günaydın, siz hangi hedefinizi tutturdunuz? Bırakın onu, hangi hedefinize yaklaşabildiniz?" diye konuştu.

"Kürsünün dokunulmazlığı var"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, artık kural bazlı küresel sistemin çöktüğünü ve adil bir temelde yeniden kurulmasının gerektiğini belirtti.

Gül, Türkiye'nin bu anlamdaki diplomatik girişimlerine değinerek, çeşitli çatışma ve krizlerde Türkiye'nin durduğu yerin kıymetli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin iç cephesini güçlendirerek, bölgeyi terörsüz bir bölge haline getirerek dünyanın da daha adil bir dünya olması çabalarını sürdüreceğini dile getiren Gül, "Türkiye, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalarla bin yıldır bu topraklarda düşüncesi, inancı ne olursa olsun Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle 86 milyonun bir ve beraber olduğu daha güçlü bir kardeşlik temelli gayretini sürdürmektedir. Biz, kardeşliğimizi, iç cephemizi daha güçlendireceğiz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek. Terörsüz bölge, aynı zamanda küresel adaletin de sağlanması demek." dedi.

Gül, dün Genel Kurulda yaşananlara değinerek, Bakanların yemin töreninde kürsünün işgal edilerek, hakkın kullanılmasına yönelik yapılan engellemelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gül, şunları kaydetti:

"Kürsüde her şey konuşulur, herkes konuşur ama bu kürsünün bir dokunulmazlığı vardır. Kürsüde konuşulan ifadelerin, her türlü iradenin, beyanın da dokunulmazlığı vardır. Meclis'te her şeyi konuşuruz, her türlü eleştiriyi yaparız, muhalefet yapar, iktidar kendi yaptıklarını savunur ve milletimiz de hakem olur. Milletimiz bir iktidara, bir de muhalefetin söylemine bakar sonra karar verir sandıkta ama bunun ötesinde bir fiili engelleme, kürsünün engellenmesi, kürsünün bu konudaki dokunulmazlığına yönelik bir saldırı doğru değildir, kabul edilemez. Milletin temsilcileri olarak buraya gelen herkesin söz söyleme hakkı vardır, biz bunu çok değerli ve kutsal görüyoruz, bunu korumaya devam edeceğiz."