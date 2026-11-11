TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bu yılın ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin, "Yıllıklandırılmış bazda 285,6 milyar dolara ulaşan ihracatımız, bu ivmeyle mal ve hizmet ihracatı hedeflerimizi geride bırakarak yeni bir zirveye ulaşacağımızın işaretini vermektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, ceza infaz kurumlarındaki doluluk oranının yüzde 144'e ulaştığını söyleyerek, bunun, cezaevlerindeki koşulların insani standartların dışında kaldığını gösterdiğini savundu.

Ceza infaz kurumlarındaki kapasite aşımının bir an önce ele alınması gerektiğini belirten Kaya, "TBMM'nin derhal ve behemehal bu konuyu ele alması, ceza ve infaz yasamızda belli düzenlemeler yaparak bunu insani koşullara indirebilecek bir çalışmayı yapması lazım." diye konuştu.

Kaya, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin bazı devlet kurumlarının uyarılara rağmen görevini zamanında yerine getirmediğini söyledi.

Söz konusu işlemler kapsamında "1-16 Eylül tarihlerinde 440 kişinin 401 milyar lira çektiğine" dair iddiaları anımsatan Çömez, iktidar milletvekillerine yönelik, "Hiçbirinizi töhmet altında bırakmak istemiyorum, içinizde çok samimi, iyi niyetli, vicdanı sızlayan arkadaşlarınızın olduğunu da biliyorum ama ne yazık ki bu korkunç liste, bu şebeke açıklanmadığı takdirde üzgünüm, hepiniz töhmet altında olacaksınız. Bu 440 kişiyi, bu şebekenin bütün fertlerini tek tek kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız." sözlerini sarf etti.

"Adalet, vatandaşın 'ben sahipsiz değilim' diyebilmesidir"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, günlerdir sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemleri konuştuklarını ve konuşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hükümetin bu konuyu ele alış biçimiyle gerçekçi bilgilere ulaşmanın mümkün olmadığını savunan Türeli, "Defalardır söylüyoruz, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmalı. İktidarıyla muhalefetiyle bu komisyon çalışmalı, konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemeli. Konuyla ilgili uzmanlar çağrılmalı. O dönemde görevde olan insanların hepsi çağrılmalı, onların ifadelerine başvurulmalı." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başarılı geçmesi, insanlık ve Türkiye adına hayırlı sonuçlar getirmesi temennilerinde bulundu.

Vatandaşın, devletine ve hukuk düzenine güvendiği için tasarruf ettiğini, kurallara güvendiği için yatırım yaptığını, denetime güvendiği için birikimini emanet ettiğini anlatan Akçay, bu güvenin zedelenmesi durumunda meselenin ekonomik bir mesele olmaktan çıkarak doğrudan adalet meselesi haline geleceğine işaret etti.

Akçay, "Adalet, yalnızca mahkeme kararlarının sonunda ortaya çıkan bir kavram değildir. Adalet, vatandaşın 'ben sahipsiz değilim' diyebilmesidir." dedi.

Üzerinde durulması gereken temel meselenin, milletin hukuk düzenine, denetim mekanizmasına ve kamu otoritesine duyduğu güveni tahkim etmek olduğunu belirten Akçay, "Hiç kimsenin emeği, belirsizliğin içinde kaybolmamalı. Hiçbir vatandaşımız karmaşık işlemler, kapalı yapılar, eksik denetimler veya uzayan süreçler sebebiyle mağduriyet duygusuna da kapılmamalıdır. Önemli olan yalnızca kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, önceden görmek, zamanında denetlemek, haksızlığı önlemek ve mağduriyet olmuşsa adaletin kapısını gecikmeden açmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Açıkla listeyi, kim varsa görelim"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya değinerek, bunun üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı eleştirdi.

Söz konusu patlamaya ilişkin hesap sormaya devam edeceklerini vurgulayan Koçyiğit, "Bu düzeni bize kader gibi dayatan bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu bir kader değil." şeklinde konuştu.

Koçyiğit, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik, "'Örgütlü suç' deniliyor. Kim bu örgütün başı? Yöneticisi, ayakları kim? Hangi kurumda, hangi kişiye kadar uzanıyor bilmek istiyoruz. Listeyi açıklasınlar bize. Meclis'te komisyon kuruluncaya kadar bu sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya yönelik yayın yasağını eleştirdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "1-16 Eylül tarihlerinde 440 kişinin 401 milyar lira çektiğini" iddia etti.

Vatandaşın ise mağdur edildiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Açıkla listeyi, kim varsa görelim. Bu Meclis'e sık sık gelip de ona buna laf atan adamlar vardı, çoktandır hiç görünmüyorlar. Adlarının üzerinde dünya kadar laf dolanıyor. 60 vekilden söz ediliyor. Bırakın 60'ı, inşallah hiç yoktur ama 'ben buradan para çalmadım' diyen arkadaşları olarak sizlerin, eğer öyleyseniz sizlerin de çıkıp bu listenin açıklanmasını talep etme hakkınız, sorumluluğunuz var. Bunu talep etmediğiniz sürece iktidar bloku her şeyiyle bu suçlamanın altındadır. Listeyi saklayan demek ki o listede saklanması gereken bir şey buluyor da saklıyor. Yeni Partili bir kişi varsa da en önce onu açıklayın."

"Cumhurbaşkanımızın vizyoner, yerli ve milli liderliğinin somut bir tezahürü"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, küresel iklim diplomasisi için tarihi bir eşik oluşturan COP31'in, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm karamsar senaryolara ve karalama kampanyalarına rağmen Türkiye'nin bölgesel gerilimlerin tam ortasında parlayan bir yıldız gibi yükselmeye devam ettiğini anlatan Yenişehirlioğlu, bu yükselişin en somut örneklerinden birinin ihracat rakamları olduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı rekorunu kırmıştır. Yıllıklandırılmış bazda 285,6 milyar dolara ulaşan ihracatımız, bu ivmeyle mal ve hizmet ihracatı hedeflerimizi geride bırakarak yeni bir zirveye ulaşacağımızın işaretini vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yenişehirlioğlu, sürdürülen kesintisiz çalışmalar, kararlı yatırımlar ve azimli çabalar neticesinde Gabar Dağı'nın bugün huzurun ve umudun sesiyle anılmaya başlandığına işaret ederek, sahada yeni petrol rezervi keşfedildiğini kaydetti.

Yenişehirlioğlu, "Karadeniz'in derinliklerindeki doğal gaz keşiflerinden Gabar'ın zirvelerindeki petrol üretimine, Eskişehir'in nadir elementlerinden Doğu Akdeniz'deki kararlı arayışlara kadar uzanan bu jeopolitik başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner, yerli ve milli liderliğinin somut bir tezahürüdür. Ülkemize ve aziz milletimize bu haklı gururu yaşatan, geleceğe atılan bu tarihi adımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.