TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kürt'e düşman aranıyorsa düşman olarak PKK yeterlidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milyonlarca emeklinin aylıklarının asgari ücretin altında olduğunu savundu.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı verilere göre açlık sınırının 5 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırının ise 16 bin liraya dayandığını ifade eden Dervişoğlu, "Emeklilere asgari ücretin altında aylık verilmesini adil ve yerinde bulmuyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Bununla birlikte aydan aya düşen alım gücü göz önünde bulundurularak 3 ayda bir enflasyon oranında emekliye ve memura zam yapılmalıdır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türk Tarih Kurumunun 91. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şuurlu medeniyetlere sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözlerini anımsatan Bülbül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk tarihinin araştırılması ve sağlıklı bir şekilde nesillerimize aktarılması için kuruluşuna öncülük ettiği Türk Tarih Kurumunun kuruluşunun 91. yılını kutluyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da güvenlik güçlerinin HDP Cizre ilçe binasına yönelik operasyonunun tek sebebinin, HDP'nin çağrısı üzerine halkın nevruzda meydanları doldurması olduğunu iddia etti.

HDP'nin çağrısına karşı gösterilen ilgiye tahammül edilemediğini ileri süren Oluç, "Hani 'Kürt'e düşmanlık nedir?' diye soruyorsunuz ya işte budur. Cizre halkı sadece nevruzda sokağa çıkmadı. Biz her seçimde Cizre'de yüzde 80 ile 90 arasında oy alan bir partiyiz ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Bunu göreceksiniz. Bu baskılarınıza da Cizre halkı asla boyun eğmeyecek." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Rusya'dan Gürcistan'a açılan Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1000 Türk şoförünün aç ve susuz şekilde beklediğini belirtti.

Şoförlerin kişisel bakım ihtiyaçlarından da mahrum olduklarını ifade eden Özel, "Kendi ifadeleriyle açlık ve sefalet içindeler. Seslerini duyuramıyorlar. Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini, Vladikavkaz Sınır Kapısı'ndaki şoförlerimizin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeye davet ediyoruz." dedi.

"Burası aşiret devleti değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Cizre ile ilgili sözlerini kabul etmediklerini, devletin asla ve asla intikam alma duygusuyla hareket etmeyeceğini söyledi.

"Kürt'e düşman aranıyorsa düşman olarak PKK yeterlidir." diyen Ünal, "Teröriste terörist, PKK'ya 'katil' diyemeyeceksiniz ama sokaklarda 'katil polis' diye slogan atacaksınız. Burası aşiret devleti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." ifadelerini kullandı.