TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "FETÖ'cülerin partnerleri, AK Parti'yi FETÖ'cü olmakla suçlayanlardır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki sözleşmeli personel alımında torpil ve liyakatsizliğin ayyuka çıktığını iddia etti.

Şehit aileleri ve gazilerin kullandığı raporlu ilaçlardan ücret farkı alındığını söyleyen Usta, ilaç fark ücretinin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların yol açtığı sorunların giderek büyüdüğünü öne süren Usta, "Önü alınmazsa ülkemizde 20 yıl içerisinde 35 milyona varan Suriyeli nüfus olacaktır. Bu durum ülkemizin geleceği ve devletimizin bekası için son derece vahim ve tehlikeli bir durumdur." dedi.

Usta, Suriyeli sığınmacılarla ilgili durumun, TBMM'de özel oturumda görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

-" Yunanistan'ı komşuluk ilişkilerine uymaya davet ediyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna savaşında ateş hattında kalan Türk soydaşlarına yardım etmeyi sürdürdüğüne işaret ederek, "Türkiye, soydaşlarımızı kafilelerle ülkemize getirerek onlara insani ve hür bir şekilde yaşam imkanı sağlamaktadır. Dün itibarıyla da 180 Ahıska Türkü soydaşımızı daha ülkemize getirerek, Elazığ'a nakli gerçekleştirilmiş ve geçici konaklama merkezinde soydaşlarımıza gerekli yer tahsisi yapılmıştır." diye konuştu.

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu anımsatan Bülbül, engelli vatandaşlar konusunda farkındalığın en üst noktada olması ve herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bülbül, Yunanistan'ın, bir süredir devam ettirdiği uluslararası hukuk tanımayan tavrını, savunma anlaşması gibi bir kılıfla örterek saldırı politikalarına devam ettiğini kaydederek, "Yunanistan'ı bir kere daha sağduyuyla hareket etmeye, komşuluk ilişkilerine riayet etmeye ve saldırgan tutumundan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Bandırma'da, verimli tarım arazilerinde Organize Sanayi Bölgesi'nin inşaatına başlandığını, bölgede yaşayanların tepki gösterdiğini söyledi.

Bölgenin 1. derecede tarım arazisi olup olmadığına dair bilirkişi raporu çıkmadığı halde iş makinelerinin çalışmaya başladığını savunan Beştaş, tarımın öncelenmesine dair önlemlerin hayati olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise RTÜK'ün, Gezi davasının ardından mahkeme kararını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını yayımlayan televizyon kanallarına ceza kestiğini söyledi.

Özkoç, "RTÜK ceza veriyor; suçu ve suçluyu övdüğü için. Ne o? Özgür Özel konuşuyor, Gezi olaylarıyla ilgili siyasi görüşünü bildiriyor. Eğer birini yargılamak istiyorsa RTÜK, televizyonları, konuşanları, vekilleri, gazetecileri, yazarları değil, yargılayacaksanız Tayyip Erdoğan'ı yargılayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da AK Parti'nin, büyük hizmet ve eserleri, icraatları ortaya koyarak hayalleri gerçekleştirdiğini anlatarak, "Milletimizin yüzünü güldüreceğiz, huzur ve mutluluğunu hep beraber artıracağız." dedi.

FETÖ'yle mücadele edip onu devletten temizleyen liderin, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bunu bütün Türkiye de bütün dünya da bilmektedir, bunu en iyi FETÖ'cüler bilmektedir. FETÖ'cülerin partnerleri, AK Parti'yi FETÖ'cü olmakla suçlayanlardır." diye konuştu.

Akbaşoğlu'nun bu açıklamasına, HDP Grup Başkanvekili Beştaş ve CHP Grup Başkanvekili Özkoç tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, Özkoç'un, 8-9 Nisan 2014 tarihine ait ve FETÖ liderleriyle birlikte olduğunu söylediği fotoğrafı göstererek, Özkoç'u eleştirdi.

Tartışmaların uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime kısa bir süre ara verdi. Aranın ardından partilerin, grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.