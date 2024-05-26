TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Görüşmeleri Başlıyor

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Görüşmeleri Başlıyor

TBMM Genel Kurulu, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi ve diğer kanun tekliflerini ele alacak. Ayrıca, kripto varlıklar düzenlemesi ve TSK personeline yönelik kanun teklifi de gündemde olacak.

26.05.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 28 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, Dışişleri Teşkilatı Vakfının kurulmasına ilişkin yasa teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalarla ilgili kanun tekliflerini ele alacak.

Dışişleri Teşkilatı Vakfının kurulmasına yönelik teklife göre, vakıf Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.

Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

Kripto varlıklar düzenlemesi komisyon gündeminde

TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ve kanun tekliflerini ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bu teklife göre de kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

TSK personeline yönelik kanun teklifi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Milli Savunma Komisyonunda ele alınması bekleniyor.

Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sayfasından yapılacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital Mecralar Komisyonuna bilgi verecek. Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da cezaevleri ziyaret programlarını görüşecek. TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek.

AK Parti, ulaştırma teklifini Meclis'e sunacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

Hava meydanları, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, TSK, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 11:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement