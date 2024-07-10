TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türk milli futbol takımını UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkması nedeniyle tebrik etti. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin konuşma yaparak, selin neden olduğu zararları anlattı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise fındık taban fiyatlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

10.07.2024 15:09
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası"nda çeyrek final heyecanı yaşatan Türk milli futbol takımını tebrik etti.

Avusturya maçında Türk milli takımının başarısının tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade eden Baykan, Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt işareti" üzerinden Almanya İçişleri Bakanı ve siyasi çevrelerin konunun amacı dışına çıktığını ve millileri baskı altına almaya çalıştıklarını, UEFA marifetiyle Demiral'ın cezalandırılmasının sağlandığını söyledi.

Baykan, maç sonrası Merih Demiral'ın yaptığı "bozkurt" hareketinin binlerce yıldır var olan bugün dahi Türk devletleri tarafından kullanılan bir işaret olduğunu belirterek, "Kendi kanunlarında, içtihatlarında dahi herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen Almanya'nın bu çıkışı 'futbol sadece futbol değildir' sözünün tam da karşılığıdır." dedi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı konuşmada, pazar günü meydana gelen yağışların sele neden olduğunu belirterek, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şanlıtürk, son yıllarda küresel ısınma ile yaz aylarında Karadeniz bölgesinde ve Ordu'da ani sağanak yağışların sele dönüştüğünü belirterek, "Son on yıl içerisinde ilimizde 305 afet yaşanmıştır. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2016'da yaşanan selde Perşembe ilçesinde kaybolan iki vatandaşımıza hala ulaşılamamıştır. Son yağışlarda iki saat içerisinde metrekareye yaklaşık 186 kilogram yağış düşmüştür. Bu yağışlar birçok ilçemizde heyelan, toprak kayması, su baskını, dere ve ırmak taşmasına neden olmuştur. Alınan önlemler sayesinde selin vereceği zararlar en aza indirgenmiştir." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise fındık taban fiyatlarına ilişkin, "Diğer tarım ürünlerinin başına gelen bizim de başımıza gelsin istemiyoruz. Çay üreticisi perişan, buğday üreticisi perişan, aynı perişanlığı biz de yaşamak istemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı - Son Dakika
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