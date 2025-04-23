TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem Başkanımız ve arkadaşlarımızın hakkında tek bir suç ispat edilemedi. İddianame hala ortada yok. Baskıyla, tehditle yalancı tanıklar yaratılmaya çalışılıyor." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nun, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depreme ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Özel, "İstanbul'daki tüm belediyelerimiz teyakkuz halindedir, gereken tüm çalışmalar yürütülmektedir. Belediyelerimiz devletin tüm kurumlarıyla tam bir işbirliğine ve atılacak adımlar konusunda katkı vermeye tüm ekipleriyle ve tüm birimleriyle hazır durumdadır." diye konuştu.

Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak devletin tüm kurumlarıyla İstanbul'daki deprem tehlikesine karşı gereken önlemleri bir an önce seferberlik halinde alması gerektiğini vurgulayan Özel, afet yönetimindeki yetkili kurumlarla koordinasyon içinde tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Özel, TBMM'nin, 105 yıl önce dört tarafı işgal altında olan bir vatanda kurtuluşa yürekten inanmış 115 temsilcinin katılımıyla açıldığını anımsatarak, milletin, Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Cumhuriyet'i kurana kadar çok ağır bedeller ödediğini söyledi.

Mustafa Kemal Paşa'nın milletine güvendiğini, milletin de ona yoldaşlık ettiğini anlatan Özel, "Yıllar süren mücadelenin sonunda milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtardı. O azmi gösterenler arasında Türküyle, Kürt'üyle Alevi'siyle Sünni'siyle Anadolu ve Rumeli'nin tüm renkleri vardı. Bugün de bu Meclisi kıymetli kılan gerçeklik de budur. Buradan bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele şehitlerimizi ve 1. Meclis'in kahraman üyelerini minnet ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasinin yıllar içinde pek çok antidemokratik girişimle kesintiye uğratıldığını ancak milletin her seferinde iradesine sahip çıktığını vurgulayan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

"Darbeciler bu güzel ülkenin geleceğine ne yaptıklarını göremezken millet ise muazzam bir feraset göstermiştir. Bu kahraman millet darbeyi sokaklarda, meydanlarda püskürtmüştür. Ancak hala karşımızda 200 yıllık demokrasi mücadelesinden gelen bu milletin üzerinde bir vesayet rejimi kurmak isteyenler vardır. Unutulmasın ki bu millet vesayetçinin postal giyenini de, kravat takanına da geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir."

"Bizim alnımız ak, başımız dik"

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutulduğunu belirten Özel, Atalay'ın serbest bırakılması ve görevinin başına dönmesi gerektiğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun üzerinde 35 gün geçtiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkanımız ve arkadaşlarımızın hakkında tek bir suç ispat edilemedi. İddianame hala ortada yok. Baskıyla, tehditle yalancı tanıklar yaratılmaya çalışılıyor. Talimatlı televizyon ekranlarında Başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın haysiyetiyle ailelerinin onuruyla oynanıyor. Açık çağrı yaptım, yine yapıyorum: Bizim alnımız ak, başımız dik. Eğer bu iftiraları atanlar kendilerine güveniyorlarsa hodri meydan. Gelin duruşmayı TRT'den canlı yayınlayalım, bu millet görsün kim güçlü, kim haklı, kim itirafçı. Sayın Erdoğan 19 Mart'tan sonra 'Bir ay geçsin insan içine çıkamayacaklar' diyordu. Bugün tam 35 gün oldu. Ben buradayım."

Milletin, son yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptığını anlatan Özel, birinci parti ve iktidar olamadıkları 47 yıl boyunca demokrasiye saygı duyduklarını dile getirdi.

Sırtını millete yaslamayan her girişimin sonunun hüsran olacağını belirten Özel, "Şimdi milletimize sesleniyorum kimse merak etmesin, sandıkla geldiler, sandıkla giderler." dedi.