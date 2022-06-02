TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Partisinin "Beyin göçü"nün araştırılmasına ilişkin önergesi üzerinde söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, beyin göçünün herhangi bir siyasi mesele olmadığını, nitelikli insan kaynağını başka ülkelerin kullanımına sunmanın derin bir kayıp olduğunu söyledi.

Bu durumun uzun vadede telafisinin çok zor olacağını ifade eden Bankoğlu, "Marifet, yetiştirdiği insanı kovalamak değil, yetişmiş insana kucak açmaktır. Gelişmiş ülkeler bu insanlara kucak açarken biz, vizyonsuz yönetim sahipleri yüzünden sürekli göç veriyoruz. Şu an ülkemizde fırsat bulsa yurt dışında yaşamak isteyen öğrencilerin oranı yüzde 80'in üzerindedir." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da beyin göçünün Türkiye'nin sorunu haline geldiğini herkesin kabul ettiğini belirtti.

TÜİK'in bu konuda son 2 yıldır verileri açıklamadığını ileri süren Altıntaş, "Beyin göçünün temelinde birçok sorun var. Bunların başında düşük gelir, liyakatsiz atamalar, akademik özgürlüğün olmaması, belirsiz gelecek, güvenlik kaygıları sayılabilir." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise önergeye ilişkin bilginin yabancı bir gazete ve yazarın kaleme aldığı verilerle oluşturulduğunu, gerçek verilere TÜİK'in internet sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Bazı akademisyenlerin tecrübe kazanmak istediği için yurt dışına gittiğini, gerekli donanımı kazandıktan sonra da ülkesine döndüğünü belirten Taşar, şöyle devam etti:

"Bizim bu insanlardan rahatsızlık duymamamız lazım. Yurt dışına gidenler ülkemizin gönüllü elçiliğini yapıyorlar. Buradaki akademik kurumlar arasında iletişimi ve etkileşimi sağlıyorlar ve çoğu heybesi bilgi dolu ülkemize geri dönüyor. Dünyanın en etkili 10 ekonomisi arasına sokmaya çalıştığımız güzel ülkemiz, artık terk edilen değil, tercih edilen bir ülke konumundadır. Yüksek teknolojiye, katma değerli üretime yaptığımız yatırımlar ortadadır. Ar-Ge harcamalarımız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükselmiştir. TÜBİTAK'ın, 'tersine beyin göçü' programları ile ülkemizi bir bilim merkezi haline getiriyoruz. Biz, yeni fetihler için yeni Fatihler yetiştirmenin derdindeyiz."

CHP grubunun önergesi yapılan oylamada reddedildi.

"Güvenlik güçlerimize iftira atmakla meşguller"

HDP'nin "kadına şiddet" konusundaki grup önerisinin görüşmelerinde MHP ile HDP arasında tartışma yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kürt kadınlarına, güvenlik güçleri tarafından tecavüz edildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Oruç'un iddialarını, Türk milletine, Türk devletine ve güvenlik güçlerine karşı yürütülen sistematik düşmanlık faaliyetinin bir parçası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Kürt kökenli kardeşlerimizin, kızlarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın hukuku gözetilecekse herhalde bunu gözetmek PKK'ya ya da HDP'ye kalmış bir durum değildir. Riyakarlığın dibine vurmuş olan PKK terör örgütü ve uzantıları, terör örgütüne üye kazandırmak adına çoluk çocuk demeden dağa çıkartırken ve orada kadınlara, kızlara, küçük çocuklara cinsel taciz ve saldırılarda bulunduğu gerçeği ortadayken sesini çıkartamayanlar, bugün 'sistematik bir politika var' diyerek Türk devletine ve güvenlik güçlerimize iftira atmakla meşguller. Biz bunları yemeyiz."

Daha sonra İYİ Parti'nin "engelli kadrolarına atama" konusundaki araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri, yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

AK Parti Grubu ise gündemdeki kanun teklifinin öncelik sırasına ilişkin grup önerisini Genel Kurul'a getirdi.

Kabul edilen öneriye göre, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Grup önerilerinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.