TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı

TBMM Genel Kurulu\'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, deprem konutlarına ilişkin güncellenen şartlar talep etti. AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, 'Muhasebeciler Haftası'nı kutladı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise seçim güvenliği konusunda konuştu.

01.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'daki deprem konutlarına ilişkin yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde "yerinde dönüşüm" şartlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kentteki gölet ve sulama kanalı inşasının hızlandırılmasını talep eden Fendoğlu, elektrik ve telefon hatlarına yönelik de çalışmalar yapılmasını istedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "Muhasebeciler Haftası"nı kutladı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise seçim güvenliğine ilişkin konuştu.

Kaynak: AA

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