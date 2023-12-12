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TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in fenalaşması nedeniyle bütçe görüşmelerine ara verdi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in fenalaşması nedeniyle bütçe görüşmelerine ara verdi

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması üzerine bütçe görüşmelerine ara verildi. Bitmez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in fenalaşması nedeniyle bütçe görüşmelerine ara verdi
12.12.2023 - 15:07,
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TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, kürsüde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütçe görüşmelerine ara verildi.

Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

Hasan Bitmez, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez'e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez'e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez'in yanına geldi. Bitmez'e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez'e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda bütçe görüşmelerine ara verdi.

Kaynak: AA
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