TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, seçim bölgesinin sorunlarına değindi. Kentte işsizlik nedeniyle gençlerin gelecek umutlarını yitirdiğini öne süren Önlü, " Dersim'e hiçbir yatırım yapmayan hükümet, yoksulluğa mahkum ettiği insanlarımızı koruculuğa iterek toplum içinde ikilik yaratmaktadır. Bunun için bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Dersim'in sorunlarını çözmek için gerçekçi politikalara ihtiyaç var." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'daki Suriyeli nüfusunun her geçen gün arttığını ileri sürdü.

Yaklaşan seçimlerde Hatay'da oy kullanacak seçmen sayısında önemli artışların görüleceğini savunan Güzelmansur, "120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini Hatay'da yaşamaktadır. 2019 yerel seçimlerinde Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi. Şimdi 24 bin olmuş. Bu artış hızı böyle devam ederse 5-10 yıl sonra Hatay'daki seçimlerde ne olacağını kimse kestiremez. Bu Türkiye için de Hatay için de bir risktir." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yılında saygı ile andıklarını söyledi.

İzetbegoviç'in, son 100 yılın en önemli fikir insanlarının başında geldiğini, mücadele ve kararlılığın simgesi olduğunu vurgulayan Özen, "Aliya, fikirleri ve eserleriyle çağını kendisine hayran bırakan bir entelektüeldi. Savaşın, soykırımın orta yerinde inandıklarını savunan, inandığı gibi vicdanlı ve ahlaklı kalabilen bir liderdi. Bilge lider merhum Aliya İzetbegoviç'i bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.