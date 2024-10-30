TBMM Genel Kurulu toplandı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye nüfusunun 22 milyondan fazlasının çocuklardan oluştuğunu belirterek, çocuk istismarının Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Altın, ana dilde eğitim hakkının, ihlal edilen haklardan biri olduğunu savundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 30 Ekim'in Kars'ın Rus işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Kars'ın kurtuluşu için şehit düşen bir dedenin torunu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yoksulluk ve yaşam koşullarına ilişkin istatistiklerine değinen Alp, Türkiye'de gelire dayalı yoksulluk oranı en yüksek illerin, yüzde 16,1 ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı olduğunu söyledi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "gazi" Kars'ın 5 bin yıllık geçmişe sahip; tarihi, kültürü, örfü, gelenekleri, görenekleri, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle kendine özgü bir şehir olduğunu dile getirdi. Kars'ı "Doğu'nun Hazreti Mevlanası" olarak nitelendiren Çalkın, Selçuklu ve Osmanlı'nın serhat şehri Kars'ın, 19. yüzyılın başından itibaren Rus saldırılarına göğüs gerdiğini anlattı.

Bu arada Genel Kurulda, AK Parti milletvekillerinin sıralarında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY'in fotoğrafı ile "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" yazılı dövizlerin yer aldığı görüldü.