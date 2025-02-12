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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

12.02.2025 15:16
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Erzincan halkının 13 Şubat 1918'de esareti kabul etmeyerek bağımsızlık için canını ortaya koyduğunu hatırlatan Karaman, "Bu uğurda can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Herkesi, 13-14 Şubat'ta Erzincan'da, 16 Şubat'ta da İstanbul'da yapılacak programlara bekliyoruz. Gelin, birlik ve beraberlik içinde kahramanlıklarımıza sahip çıkalım, ecdadımızı yad edelim." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Karaman, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Olayın araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığına belirten Karaman, "Komisyon 71 saat süren 13 toplantı yapmış ve tüm tarafları dinlemiştir. Rapor tamamlanmak üzeredir. Bu raporun ana gayesi olarak madenlerimizde önce insan, önce çevre ve sonra güvenli madencilik şartları mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Yıkıldığımız yerden yeniden doğar, yeniden başlarız"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora da Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünü kutlayarak, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda işgalci güçlere karşı son nefer, son nefes ve son damla kanına kadar mücadele ettiğini vurgulayan Dora, "Şüphesiz ki memleketim Kahramanmaraş'ta yazılan kurtuluş destanı, bu zaferin mihenk taşlarındandır. Tüm cihan, işgale karşı direnişi, düşmanın tüm kuvvetlerine göğüs geren cesareti, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden sipere koşan, askerimize cephane taşıyan yiğitliği, bağımsızlık ve hürriyet sevdasını Kahramanmaraşlı mücadelesinde idrak etmiştir." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın, 6 Şubat 2023'te asrın felaketi olan depremlerde de benzer bir mücadeleyi verdiğini anımsatan Dora, "Bilinsin ki yıkıldığımız yerden yeniden doğar, yeniden başlarız." dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da Bartın'daki sağlık sorunlarını dile getirerek, kentte yapımına 2018'de başlanan 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesinin bir türlü hizmete açılmadığını söyledi.

Hastane konusunda verilen sözlerin tutulmadığını kaydeden Bankoğlu, sağlık tesisinin hizmete açılmadığı her geçen gün, insanların mağduriyetinin artığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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